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«А мне на что жить?» Жительницу Слуцка, которая ходила на работу и ничего не делала, увольняют

06.12.2018 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Лариса Григорович — заведующая пунктом проката городского стадиона. Она та самая жительница Слуцка, которая полгода ходила на работу, ничего не делала, но была недовольна ситуацией. В октябре женщина добилась того, что дел на службе у нее заметно прибавилось. Однако ненадолго. 18 декабря у Ларисы заканчивается контракт — и продлевать его ей отказываются.


Ларисе Григорович 51 год. До этого 25 лет она была соцработником, но по состоянию здоровья решила сменить работу. В декабре 2017-го она устроилась на городской стадион. С весны и до осени, рассказывала женщина, каждый день она приходила на работу и семь часов сидела в кабинете за пустым столом, а по субботам — пять часов. Фото: Елена Бадьина.

Напомним, заведующей пунктом пропуска Лариса Григорович работала с декабря 2017 года. Выдавала лыжи, коньки, вела кассу. Ей все нравилась.

— Но наступила весна, посетителей не стало. Когда открылась касса стадиона, то оказалось, что там уже работает пенсионерка. А мне директор сказал: «Идите и сидите в кабинете», — вводила тогда в курс дела Лариса.

Психологически, говорила женщина, это было очень сложно: «Человек на работе должен что-то делать». Да и зарплата в 270 рублей ее не устраивала. Хотелось больше дел и денег. Заведующая не скрывала, работать готова, только дайте, но ситуация не менялась. В надежде сдвинуть все с мертвой точки, Лариса обратилась в профсоюз, ходила к депутату и председателю райисполкома. Результата не было, и в сентябре она написала в Администрацию президента.

— С октября ситуация наладилась, — возвращается собеседница в то время. — Кроме должности заведующей, мне отдали кассу, где я продавала билеты на футбол. А потом по совместительству предложили работу уборщицы. Я согласилась.

Все, вспоминает Лариса шло хорошо. В октябре-ноябре она получала зарплату 400 рублей — и была довольна, но недолго. В конце ноября матчи закончились, а с ними и работа кассира, с декабря от должности уборщицы женщина отказалась сама: не захотела убирать сверх нормы.

— Когда мне сказали убирать площадь сверх нормы, я ответила, что не против, но попросила доплату, — поправляет собеседница и продолжает. — Каток еще не залили, за коньками никто не приходит. Да и ключи от пункта проката у меня давно забрали, — в итоге она снова приходит к тому, как оказалась без дел за пустым столом.

С понедельника, 3 декабря, Лариса написала за свой счет, сейчас она дома.

— Ну, а какой смысл ходить на работу и просто там сидеть? — объясняет она свой поступок, при этом говорит, что увольняться со стадиона не хочет. — 18 декабря у меня заканчивается контракт, в ноябре я получила уведомление, что продлевать его со мной не хотят. Я писала, спрашивала, на каком основании, мне ответили, что основания для непродления не обязательны.

— Но вы продолжаете бороться за эту работу. Зачем?

— Ну, а куда у нас в Слуцке идти работать? — отвечает она вопросом на вопрос. — У меня дочь-школьница, нам нужно на что-то жить. А дел на стадионе хватает. Есть, например, пенсионерка, у которой в декабре заканчивается контракт, я думала, что мне дадут ее работу. Я готова и хотела бы совмещать.

В отделе образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома подробно комментировать ситуацию с Ларисой Григорович не стали.

— Мы воспользовались правом работодателя и не продлили контракт, — поясняет свою позицию Андрей Неделько, начальник отдела образования, спорта и туризма. — Мы письменно ее об этом уведомили, скоро отдадим трудовую.

Но Лариса не сдается. На днях она отправила еще одно обращение в Администрацию президента.

— Написала о том, почему пенсионеров не сокращают, а меня увольняют, — рассказывает она и задается вопросом: — А мне на что жить?

Если кто-то готов предложить Ларисе Григорович работу в Слуцке, просим написать на почту panteleeva@tutby.com.

 
 
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Лариса Григорович - та самая жительница Слуцка, которая полгода ходила на работу, ничего не делала, но была недовольна ситуацией. С 18 декабря ее увольняют, но...
 
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