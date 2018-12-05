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В Сморгони в рамках благотворительной акции «Протяни руку помощи» для людей с ограниченными возможностями собрали 1750 рублей
06.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Об этом нашей газете рассказала заведующая отделением дневного пребывания инвалидов УТЦСОН «Тёплый дом» Инна Раутенко.
По ее словам в благотворительной акции приняли участие сморгонкие предприятия. На собранные деньги были приобретены подарочные сертификаты, вручение которых состоялось в «Тёплом доме» 4 декабря в торжественной обстановке.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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В Сморгони в рамках благотворительной акции «Протяни руку помощи» для людей с ограниченными возможностями собрали 1750 рублей
Об этом нашей газете рассказала заведующая отделением дневного пребывания инвалидов УТЦСОН «Тёплый дом» Инна Раутенко.
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