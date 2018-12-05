В Сморгони в рамках благотворительной акции «Протяни руку помощи» для людей с ограниченными возможностями собрали 1750 рублей

Об этом нашей газете рассказала заведующая отделением дневного пребывания инвалидов УТЦСОН «Тёплый дом» Инна Раутенко.

По ее словам в благотворительной акции приняли участие сморгонкие предприятия. На собранные деньги были приобретены подарочные сертификаты, вручение которых состоялось в «Тёплом доме» 4 декабря в торжественной обстановке.

































Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.