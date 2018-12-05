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В Беларуси появится мобильное приложение для доноров крови. Как оно будет работать?
06.12.2018 13:44 — Новости Общества | Tut.by
В январе 2019 года на базе Городского центра трансфузиологии Минска планируют запустить мобильное приложение для доноров крови и ее компонентов. С его помощью будут оповещать о потребности в крови определенной группы и резус-фактора.
— Сейчас доноры записываются на сдачу крови по телефону или приходят лично. Когда возникает экстренная необходимость найти донора, сотрудник центра трансфузиологии по определенным параметрам выбирает человека из картотеки и звонит ему. Если у доноров появятся специальные мобильные приложения, будет больше возможностей с ними связаться, — рассказывает Анна Бында, врач-трансфузиолог Городского центра трансфузиологии Минска.
По ее словам, сдача крови и ее компонентов по предварительной записи позволяет поддерживать ее запасы для нормального функционирования клиник Минска. Но могут возникнуть экстренные ситуации, когда, чтобы спасти человека, понадобится больше крови определенной группы и резус-фактора.
— Когда происходит масштабная трагедия, о которой все знают, люди сами приезжают сдавать кровь, чтобы помочь другим. Понятно, что клиники обеспечиваются кровью в достаточном объеме, но в обычной жизни, когда нет трагедий, в которых пострадало много людей, тоже бывают ситуации, когда потребности в крови увеличиваются. Когда для доноров появится мобильное приложение, медики смогут отправить оповещение именно тем, в чьей крови сейчас нуждаются пациенты. Процесс по поиску донора с определенной группой крови и резус-фактором станет более автоматизированным.
Приложение DonorBY можно будет скачать в App Store и Google Play. Сейчас уже работает сайт-визитная карточка проекта —
По словам Анны Бында, в дальнейшем разработчики приложения планируют расширить его функционал.
— Там будет и личный кабинет донора, и возможность онлайн-записи на сдачу крови, обратная связь, полезная информация о донорстве, которая поможет контролировать свой образ жизни и здоровье.
Напомним, что на 1 января 2018 года в Беларуси
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В январе 2019 года на базе Городского центра трансфузиологии Минска планируют запустить мобильное приложение для доноров крови и ее компонентов.
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