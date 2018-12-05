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«Ничего геройского». Парень из глубинки рассказал, как раскидал троих грабителей

06.12.2018 18:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Слава на скромного 22-летнего парня из кличевской глубинки свалилась внезапно. В УВД рассказали, что он один раскидал и помог задержать троих грабителей, один из которых бросался на него с ножом. Никита Беляев говорит, что он совсем не герой, и продолжает работать в том самом магазине на границе с Россией, где и произошло нападение.


Фото: uvd.mogilev.by

Магазинчик в агрогородке Звенчатка, где Никита Беляев работает продавцом, находится в 3 км от российской границы. Помещение снимают в пристройке возле гостиничного комплекса, расположенного около трассы. Рядом — вагончики страховщиков, автозаправка. Но вечером 21 октября трое злоумышленников пришли именно в магазин.

Зашли втроем, говорит Никита, и одного из них он знал — мужчина частенько покупал у него сигареты. Потом этот знакомый вышел на улицу, закурил. А у одного из тех, кто остался, Никита заметил в руке складной нож.

— И смотрел он как-то странно. Потом я услышал с улицы, мол, «работаем» — и эти двое пошли на меня, — спокойно рассказывает Никита и так же хладнокровно вспоминает, как один из нападавших произнес что-то вроде: «Что ты умрешь, было решено еще вчера».

Как разворачивались дальше события, парень помнит удивительно четко. Мужчина без ножа попытался ударить продавца, но Никита не растерялся, перехватил занесенную руку. Однако, шагнув назад, упал на ящик. Злоумышленник — на него, а его напарник пытался ударить Никиту ножом, но парень прикрывался первым мужчиной.

— Нанес ему несколько ударов в голову, отбросил, пошел на того, что с ножом. Он хотел меня в живот пырнуть, я перехватил нож и плашмя кинул на пол. Несколько раз ударил и побежал к двери, — флегматично рассказывает Никита.

Дверь снаружи подпирали, и парень с разгона выбил ее плечом. Отбежал, сфотографировал номер машины, на которой приехали нападавшие — «их же нужно потом как-то искать, — вернулся.

— У меня кассы за день не было, но мне почему-то в голову стукнуло, что была. А у последнего, который выходил из магазина, что-то в карманах шуршало. Я подумал, он деньги забрал. Подбегаю, хватаю его за шкирку, спрашиваю, где деньги. Он: «Какие деньги?». По карманам — шлеп-шлеп, смотрю, напарники его начали подходить. Я снова отбежал. Они сели все в машину и уехали. А я вызвал милицию, — продолжает Никита.

Говорит, после случившегося кошмары не снились и успокоительное пить не нужно было. Откуда в нем такое хладнокровие, парень не знает. И то, как ему удалось раскидать троих 30-летних здоровых парней, — тоже.

Героем Никита себя не считает. Рассказывает, что очень удивился, когда узнал, что начальник Климовичского РОВД Станислав Чуприн вручит ему награду.

— Да за что тут награждать? Ладно, если бы кого-то спас. А так — себя только если. Ничего геройского тут нет. Другой на моем месте мог поступить так же.

Деньги парень отложил — копит на «что-нибудь стоящее». И собирается переезжать — не из-за случившегося, а потому что «нужно развиваться».

В деревне Барсуки, где живет Никита, его теперь все расспрашивают о событиях почти двухмесячной давности.

В Климовичском РОВД сообщили, что нападавшие задержаны, в отношении них возбуждено и расследуется уголовное дело.

 
 
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Продавец торгового павильона в агрогородке Звенчатка Климовичского района Никита Беляев один сумел дать отпор нападавшим. У одного из злоумышленников был нож.
 
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