Поздравляем с юбилеем ветерана пожарной службы!

Занимался во время учёбы троеборьем и футболом. На службу в военизированную пожарную охрану города Борисова прибыл с должности командира учебного взвода по подготовке пожарных специалистов бригады охраны центрального аппарата Министерства обороны России в декабре 1992 года. За время службы довелось поработать в инспекции, затем начальником поста и начальником части. В декабре 2001 года Владимир Боган был назначен на должность заместителя начальника отдела по оперативно-тактической работе, с нее же и ушел на заслуженный отдых. Работники Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям поздравили Владимира Петровича с этим замечательным праздником, пожелав ему счастья, гармонии в душе и крепкого здоровья.