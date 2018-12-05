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Поздравляем с юбилеем ветерана пожарной службы!

06.12.2018 — Новости Общества | Единство  
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 Занимался во время учёбы троеборьем и футболом. На службу в военизированную пожарную охрану города Борисова прибыл с должности командира учебного взвода по подготовке пожарных специалистов бригады охраны центрального аппарата Министерства обороны России в декабре 1992 года. За время службы довелось поработать в инспекции, затем начальником поста и начальником части. В декабре 2001 года Владимир Боган был назначен на должность заместителя начальника отдела по оперативно-тактической работе, с нее же и ушел на заслуженный отдых. Работники Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям поздравили Владимира Петровича с этим замечательным праздником, пожелав ему счастья, гармонии в душе и крепкого здоровья.

 
 
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50-летний юбилей отмечает подполковник внутренней службы в отставке Владимир Петрович Боган. В 1990 году юбиляр закончил с отличием факультет противопожарной...
 
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