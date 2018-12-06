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Мокрый снег и порывистый ветер. Прогноз погоды в Могилеве в выходные
07.12.2018 08:08 — Новости Общества | Tut.by
Кто скучал по снегопаду в Могилеве? Ждите в выходные вместе с сильным ветром, хмурым небом и гололедом. Столбик термометра остановится в районе нуля и, по предварительным данным, останется там всю следующую неделю.
Сегодня, 7 декабря, будет около -3°С и солнечно — в первой половине дня. К вечеру станет пасмурно, поднимется порывистый ветер.
В субботу, 8 декабря, весь день будет пасмурно и ветрено, прогнозируют мокрый снег, метель и гололед. Температура воздуха составит около нуля градусов.
В воскресенье, 9 декабря, также будет 0 °C и пасмурно. Ветер немного утихнет, но снегопад продолжится.
В понедельник, 10 декабря, погода существенно не изменится: ожидаются нулевая температура воздуха, мокрый снег и пасмурная погода. Разве что порывистый ветер может быть только утром.
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Вся следующая неделя обещает быть снежной, а температура воздуха застынет в районе нуля.
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