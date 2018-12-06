ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дискуссия в Питере, «зачем-затем» и городовой, новый хозяин «Динамо» и 10 кг сала - все за вчера

07.12.2018 08:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Доброе утро!

Помните, мы писали, что за последние дни с гололедными и холодовыми травмами в больницы и травмопункты страны поступает более 500 человек в сутки? Теперь рассказываем, к чему может привести холод и как одеваться и вести себя в такую погоду. Ребята, это очень важно! Но давайте хотя бы радоваться, что у нас не такая гололедица, как в Китае (хотя люди на тако-о-о-ом катке — это очень смешно).


А пока мы тут утепляемся, наш президент слетал в Санкт-Петербург, где выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета. «Самое главное, о чем мы договаривались по экономике, — что все субъекты хозяйствования и люди будут иметь равные условия. Нет равных условий — нет Союза», — заявил Лукашенко. По его мнению, кроме позитива вроде вступления в силу Таможенного кодекса, «с сожалением можно отметить, что существует ряд важных вопросов, которые остаются нерешенными». Например, президент напомнил про план создания к 2025 году единого нефтегазового рынка, отметил, что его отсутствие не позволяет Союзу действовать полноценно. «Когда пресса покинет зал, мы подискутируем», — пообещал президент России Владимир Путин. Подискутировали — да так, что Лукашенко потом извинялся. «[Выступил] в нехорошей форме... Очень бурная была дискуссия, но вам лучше не слышать этого», — сказал он журналистам. На следующей неделе президенты снова встретятся и расставят все точки над «i» (в частности — о компенсации потерь от налогового маневра), чтобы «в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год». А еще все от нашего президента узнали, как все-таки решится спор по поводу назначения нового генсека ОДКБ (правда, Ереван продолжает настаивать, что это неточно).

Кстати, тут надо разобраться. Вопрос, как ни странно, даже не в том, кто прав по газовому вопросу, вопрос в том, почему Лукашенко вступил в публичный спор с Путиным. Трудно припомнить, когда ранее они вообще дискутировали под телекамеры. Вот здесь — мнение Юрия Дракохруста. «Какой реакции мог ожидать Лукашенко от Путина в ответ на его филиппики? Что Путин скажет: „Да, вы меня убедили, многовато белорусы платят“ — и велит пересмотреть подписанный контракт??? Предполагать, что Путин пойдет на уступки по поводу предмета публичного спора — это было исключено на 150%. Для любых политиков, а для авторитарных особенно, потеря лица, демонстрация слабости смерти подобны…А Лукашенко-то „наклонил“ Путина, „батька“, выходит, покруче будет — вот так это, скорее всего, восприняло бы российское общественное мнение. И это последнее, что нужно Путину. Так неужели Лукашенко этого не понимал, когда пошел в свою „газовую атаку“? Прекрасно понимал. Просто она была — не о газе, а совсем о другом».

В Вашингтоне вчера простились с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим. Он умер 30 ноября в возрасте 94 лет. Пришли пять американских президентов с женами: Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш — младший, Билл Клинтон и Джимми Картер. Смотрите, как это было — и RIP, Mr. President.

Так, а мы наконец-то узнали, кто придумал снять резонансный ролик о том, как подросток извиняется перед памятником городовому в Минске. «Моя идея», — так ответил министр Игорь Шуневич на вопрос журналиста о том, кто это придумал. «А зачем?» — уточнила журналист. «Затем». «Вам не кажется это странным? — Нет, если бы это было странным, я бы этого не делал, я адекватный человек».


Еще глава МВД вчера представил в парламенте законопроект об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и административной — за хранение или приобретение в целях распространения нацистской, экстремистской и террористической символики и атрибутики. Все о нем — здесь. Игорь Шуневич считает, что возникла необходимость в принятии мер, которые позволят «защитить нравственные ценности белорусского общества, и в особенности сознание молодежи, от проникающей в республику нацистской, экстремистской идеологии». Говорит, в стране сейчас живут более 3000 активных сторонников неонацизма и нацизма. Вот здесь есть портрет типичного белорусского нациста.

Беларусь снова высказалась по поводу инцидента в Керченском проливе. Он, по мнению главы нашего МИД Владимира Макея, может перерасти в полномасштабный конфликт, заявил. «…Мы приблизились к чрезвычайно опасной черте — полномасштабному конфликту. Это „красная линия“. За ней — „точка невозврата“. Мы знаем слишком хорошо из истории, что в прошлом подобные инциденты приводили к мировым войнам».

Зато у нас на рынках все теперь будет тихо и спокойно. Минздрав утвердил новые санитарные нормы и правила торговли пищевой продукцией — и новых требованиях всего 36 пунктов вместо прежних 131! Итак, кому от этого станет легче? FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие требования больше не будут предъявлять к торговле на белорусских продовольственных рынках. А чтобы вам стало веселее, расскажем, что Комаровка прямо сейчас разыгрывает 10 килограммов сала — и вы тоже можете стать счастливым обладателем этого стратегического запаса.


Минское «Динамо» вчера пропустило дома шесть шайб от нижегородского «Торпедо». Ладно, и три забило. Но как-то это все совсем нехорошо, Захарову вон уже совсем жалко весь белорусский хоккей.

Так, а в футболе что? Мы попытались разобраться, кто придет на смену Юрию Чижу в футбольное «Динамо». Говорят, скоро нынешний глава «Трайпла» может сложить полномочия во главе «бело-голубых» и завершить этот почти 20-летний период в карьере. А новым хозяином «Динамо» станет… Прокопеня? Гуцериев? Япринцев? Мингорисполком? Надеемся, нынешний состав футболистов работы не лишится.

А вот жительницу Слуцка, которая ходила на работу, ничего не делала, получала зарплату, но была всем этим недовольна, все-таки увольняют. Она отправила обращение в Администрацию президента: «Написала о том, почему пенсионеров не сокращают, а меня увольняют. А мне на что жить?». Может, у вас есть работа для Ларисы? Мы бы ей посоветовали попробовать себя в просмотре сериалов — и работа приятная, и платят хорошо, — но конкуренция уж слишком высока: за два дня нанимателю уже поступило больше 2,5 тысячи откликов на вакансию.

Если вы увлекаетесь гандболом, обязательно прочтите наше прекрасное интервью с линейным БГК Артемом Сельвесюком. Там и о том, как он играл с «Барсой», и как мечтает с БГК им. Мешкова победить в Лиге чемпионов — на клубном уровне это наивысшее достижение в гандболе. А, да — еще расскажет, как спортсмену набрать вес (гимнастки, проходите мимо).

И посмотрите это видео. Такая прекрасная семья! В один день в жизни Артема и Ольги Головий все изменилось — их 8-летней дочери Мелании поставили диагноз «лейкоз». Но они не собирались сдаваться! Сейчас болезненное лечение, реанимация и кома остались в прошлом — и смелая девочка и ее родители рассказывают, как не опустить руки, что помогает бороться до конца и о чем никогда не стоит забывать взрослым.

А вот это очень странная история! Ребята из Гродно подали жалобу на действия милиционеров за то, что их, сообщивших о пожаре в лесу, вместо того, чтобы похвалить, забрали в опорный пункт и продержали там более 11 часов. При этом у молодежи взяли отпечатки пальцев, образцы слюны и ногтей. «На наши отказы угрожали посадить на сутки, иностранцев (в компании были граждане России и Украины) — на пару месяцев», — вспоминает девушка. Рассказываем, как это все происходило.

Знакомьтесь, Никита — парень из Барсуков, который в одиночку раскидал троих грабителей из России. Парень работает в магазинчике почти на границе — и вдруг к нему зашли трое. «Одного из них Никита знал — мужчина частенько покупал у него сигареты. Потом этот знакомый вышел на улицу, закурил. А у одного из тех, кто остался, Никита заметил в руке складной нож. «И смотрел он как-то странно. Потом я услышал с улицы, мол, «работаем» — и эти двое пошли на меня, — спокойно рассказывает Никита и так же хладнокровно вспоминает, как один из нападавших произнес что-то вроде: «Что ты умрешь, было решено еще вчера». Но надо знать простых белорусских парней — их ни голыми руками, ни с оружием не взять! Никитиному героизму удивились даже в милиции.

А помните белоруса, которому за неуплаченные 13 у.е. по кредиту насчитали пеню в 4000 долларов? Наконец узнали, чем там у него все закончилось. Спойлер: стороны заключили мировое соглашение — и сумма задолженности уменьшилась до адекватной (но в следующий раз он точно будет на воду дуть!).

Спросили психолога, зачем люди идут на риск и занимаются сексом в общественных местах. Ах, нет, вы не такие?.. А нам все равно, честно говоря, были интересны мотивы и «подводные течения» — и они есть. Эх, 21 век, эх, нравы... Кстати, представляете, на гродненском подъезде до сих пор висит объявление из 1973 года! Многих из нас еще не было — а эта бумажка уже висела! Как ей удалось сохраниться?


Вот вам школьная задачка, которая поставила в тупик доктора наук. «Какой ответ? Я кандидат наук в области астрофизики, но не могу понять, как это решить. Пожалуйста, помогите мне не разрушить свою репутацию», — написал он в твиттер. И вы, думаем, ее тоже не решите.

Все новости четверга, 6 декабря

Кстати. Тут YouTube назвал самые вирусные видео 2018 года в Беларуси (и не только). Вы тоже это смотрели, признавайтесь? Нет, ну против песенки «Руки мыть нужно каждый день», «Фиксиков» и интервью Ивлеевой Дудю мы ничего не имеем, но — клип Галыгина? Киркоров? Артур Пирожков? ребенок, который спел йодль в супермаркете? Ребята, вы серьезно?! Лучше нашу «Экономику на пальцах» посмотреть, если вчера прямой эфир пропустили! С музыкой, которую слушают белорусы, кстати, все не так плохо: в топе и Imagine dragons, и Макс Корж.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните, мы писали, что за последние дни с гололедными и холодовыми травмами в больницы и травмопункты страны поступает более 500 человек в сутки? Теперь...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродненской области откроется рекордное количество усадьб Деда Мороза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.12.2018
Заря над Неманам
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика