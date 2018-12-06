Дискуссия в Питере, «зачем-затем» и городовой, новый хозяин «Динамо» и 10 кг сала - все за вчера

Доброе утро!

Помните, мы писали, что за последние дни с гололедными и холодовыми травмами в больницы и травмопункты страны поступает более 500 человек в сутки? Теперь рассказываем, к чему может привести холод и как одеваться и вести себя в такую погоду . Ребята, это очень важно! Но давайте хотя бы радоваться, что у нас не такая гололедица, как в Китае (хотя люди на тако-о-о-ом катке — это очень смешно).





А пока мы тут утепляемся, наш президент слетал в Санкт-Петербург, где выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета. «Самое главное, о чем мы договаривались по экономике, — что все субъекты хозяйствования и люди будут иметь равные условия. Нет равных условий — нет Союза », — заявил Лукашенко. По его мнению, кроме позитива вроде вступления в силу Таможенного кодекса, «с сожалением можно отметить, что существует ряд важных вопросов, которые остаются нерешенными». Например, президент напомнил про план создания к 2025 году единого нефтегазового рынка, отметил, что его отсутствие не позволяет Союзу действовать полноценно. «Когда пресса покинет зал, мы подискутируем», — пообещал президент России Владимир Путин. Подискутировали — да так, что Лукашенко потом извинялся . «[Выступил] в нехорошей форме... Очень бурная была дискуссия, но вам лучше не слышать этого», — сказал он журналистам. На следующей неделе президенты снова встретятся и расставят все точки над «i» (в частности — о компенсации потерь от налогового маневра), чтобы «в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год». А еще все от нашего президента узнали, как все-таки решится спор по поводу назначения нового генсека ОДКБ (правда, Ереван продолжает настаивать, что это неточно ).

Кстати, тут надо разобраться. Вопрос, как ни странно, даже не в том, кто прав по газовому вопросу, вопрос в том, почему Лукашенко вступил в публичный спор с Путиным. Трудно припомнить, когда ранее они вообще дискутировали под телекамеры. Вот здесь — мнение Юрия Дракохруста . «Какой реакции мог ожидать Лукашенко от Путина в ответ на его филиппики? Что Путин скажет: „Да, вы меня убедили, многовато белорусы платят“ — и велит пересмотреть подписанный контракт??? Предполагать, что Путин пойдет на уступки по поводу предмета публичного спора — это было исключено на 150%. Для любых политиков, а для авторитарных особенно, потеря лица, демонстрация слабости смерти подобны…А Лукашенко-то „наклонил“ Путина, „батька“, выходит, покруче будет — вот так это, скорее всего, восприняло бы российское общественное мнение. И это последнее, что нужно Путину. Так неужели Лукашенко этого не понимал, когда пошел в свою „газовую атаку“? Прекрасно понимал. Просто она была — не о газе, а совсем о другом».

В Вашингтоне вчера простились с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим. Он умер 30 ноября в возрасте 94 лет. Пришли пять американских президентов с женами: Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш — младший, Билл Клинтон и Джимми Картер. Смотрите, как это было — и RIP, Mr. President .

Так, а мы наконец-то узнали, кто придумал снять резонансный ролик о том, как подросток извиняется перед памятником городовому в Минске. «Моя идея», — так ответил министр Игорь Шуневич на вопрос журналиста о том, кто это придумал. «А зачем?» — уточнила журналист. «Затем». «Вам не кажется это странным? — Нет, если бы это было странным, я бы этого не делал, я адекватный человек ».





Еще глава МВД вчера представил в парламенте законопроект об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и административной — за хранение или приобретение в целях распространения нацистской, экстремистской и террористической символики и атрибутики. Все о нем — здесь . Игорь Шуневич считает, что возникла необходимость в принятии мер, которые позволят «защитить нравственные ценности белорусского общества, и в особенности сознание молодежи, от проникающей в республику нацистской, экстремистской идеологии». Говорит, в стране сейчас живут более 3000 активных сторонников неонацизма и нацизма. Вот здесь есть портрет типичного белорусского нациста .

Беларусь снова высказалась по поводу инцидента в Керченском проливе. Он, по мнению главы нашего МИД Владимира Макея, может перерасти в полномасштабный конфликт, заявил. «…Мы приблизились к чрезвычайно опасной черте — полномасштабному конфликту. Это „красная линия“. За ней — „точка невозврата“. Мы знаем слишком хорошо из истории, что в прошлом подобные инциденты приводили к мировым войнам ».

Зато у нас на рынках все теперь будет тихо и спокойно. Минздрав утвердил новые санитарные нормы и правила торговли пищевой продукцией — и новых требованиях всего 36 пунктов вместо прежних 131! Итак, кому от этого станет легче ? FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие требования больше не будут предъявлять к торговле на белорусских продовольственных рынках. А чтобы вам стало веселее, расскажем, что Комаровка прямо сейчас разыгрывает 10 килограммов сала — и вы тоже можете стать счастливым обладателем этого стратегического запаса.





Минское «Динамо» вчера пропустило дома шесть шайб от нижегородского «Торпедо». Ладно, и три забило. Но как-то это все совсем нехорошо, Захарову вон уже совсем жалко весь белорусский хоккей .

Так, а в футболе что? Мы попытались разобраться, кто придет на смену Юрию Чижу в футбольное «Динамо» . Говорят, скоро нынешний глава «Трайпла» может сложить полномочия во главе «бело-голубых» и завершить этот почти 20-летний период в карьере. А новым хозяином «Динамо» станет… Прокопеня? Гуцериев? Япринцев? Мингорисполком? Надеемся, нынешний состав футболистов работы не лишится.

А вот жительницу Слуцка, которая ходила на работу, ничего не делала, получала зарплату, но была всем этим недовольна, все-таки увольняют . Она отправила обращение в Администрацию президента: «Написала о том, почему пенсионеров не сокращают, а меня увольняют. А мне на что жить?». Может, у вас есть работа для Ларисы? Мы бы ей посоветовали попробовать себя в просмотре сериалов — и работа приятная, и платят хорошо , — но конкуренция уж слишком высока: за два дня нанимателю уже поступило больше 2,5 тысячи откликов на вакансию.

Если вы увлекаетесь гандболом, обязательно прочтите наше прекрасное интервью с линейным БГК Артемом Сельвесюком . Там и о том, как он играл с «Барсой», и как мечтает с БГК им. Мешкова победить в Лиге чемпионов — на клубном уровне это наивысшее достижение в гандболе. А, да — еще расскажет, как спортсмену набрать вес (гимнастки, проходите мимо).

И посмотрите это видео . Такая прекрасная семья! В один день в жизни Артема и Ольги Головий все изменилось — их 8-летней дочери Мелании поставили диагноз «лейкоз». Но они не собирались сдаваться! Сейчас болезненное лечение, реанимация и кома остались в прошлом — и смелая девочка и ее родители рассказывают, как не опустить руки, что помогает бороться до конца и о чем никогда не стоит забывать взрослым.

А вот это очень странная история! Ребята из Гродно подали жалобу на действия милиционеров за то, что их, сообщивших о пожаре в лесу, вместо того, чтобы похвалить, забрали в опорный пункт и продержали там более 11 часов. При этом у молодежи взяли отпечатки пальцев, образцы слюны и ногтей. «На наши отказы угрожали посадить на сутки, иностранцев (в компании были граждане России и Украины) — на пару месяцев», — вспоминает девушка. Рассказываем, как это все происходило .

Знакомьтесь, Никита — парень из Барсуков, который в одиночку раскидал троих грабителей из России . Парень работает в магазинчике почти на границе — и вдруг к нему зашли трое. «Одного из них Никита знал — мужчина частенько покупал у него сигареты. Потом этот знакомый вышел на улицу, закурил. А у одного из тех, кто остался, Никита заметил в руке складной нож. «И смотрел он как-то странно. Потом я услышал с улицы, мол, «работаем» — и эти двое пошли на меня, — спокойно рассказывает Никита и так же хладнокровно вспоминает, как один из нападавших произнес что-то вроде: «Что ты умрешь, было решено еще вчера». Но надо знать простых белорусских парней — их ни голыми руками, ни с оружием не взять! Никитиному героизму удивились даже в милиции.

А помните белоруса, которому за неуплаченные 13 у.е. по кредиту насчитали пеню в 4000 долларов? Наконец узнали, чем там у него все закончилось . Спойлер: стороны заключили мировое соглашение — и сумма задолженности уменьшилась до адекватной (но в следующий раз он точно будет на воду дуть!).

Спросили психолога, зачем люди идут на риск и занимаются сексом в общественных местах. Ах, нет, вы не такие?.. А нам все равно, честно говоря, были интересны мотивы и «подводные течения» — и они есть . Эх, 21 век, эх, нравы... Кстати, представляете, на гродненском подъезде до сих пор висит объявление из 1973 года! Многих из нас еще не было — а эта бумажка уже висела! Как ей удалось сохраниться ?





Вот вам школьная задачка, которая поставила в тупик доктора наук. «Какой ответ? Я кандидат наук в области астрофизики, но не могу понять, как это решить. Пожалуйста, помогите мне не разрушить свою репутацию», — написал он в твиттер. И вы, думаем, ее тоже не решите .

Все новости четверга, 6 декабря

Кстати. Тут YouTube назвал самые вирусные видео 2018 года в Беларуси (и не только). Вы тоже это смотрели, признавайтесь ? Нет, ну против песенки «Руки мыть нужно каждый день», «Фиксиков» и интервью Ивлеевой Дудю мы ничего не имеем, но — клип Галыгина? Киркоров? Артур Пирожков? ребенок, который спел йодль в супермаркете? Ребята, вы серьезно?! Лучше нашу «Экономику на пальцах» посмотреть , если вчера прямой эфир пропустили! С музыкой, которую слушают белорусы, кстати, все не так плохо: в топе и Imagine dragons, и Макс Корж .

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