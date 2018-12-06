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Наведение порядка на земле: новый законодательный акт

07.12.2018 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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В Республике Беларусь продолжается работа по наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов.

Так, 7.12.2018 г. вступает в силу Указ Президента Республики Беларусь от 4.09.2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах» (далее — Указ № 357). Отметим ряд нововведений по сравнению с ранее действовавшим Указом Президента Республики Беларусь от 23.02.2012 г. № 100 «О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности».

Прежде всего, Указ № 357 распространяет свое действие не только на сельскую местность, но и на территорию городов. Так, утвержденное Указом № 357 Положение о порядке работы с пустующими и ветхими домами (далее — Положение) определяет порядок работы местных исполнительных комитетов, местных администраций районов в г. Минске с пустующими и ветхими домами, расположенными на соответствующей территории.

Дополняется механизм отчуждения пустующих и ветхих домов. Положение устанавливает для соответствующих исполнительных комитетов два способа отчуждения таких домов: помимо продажи с аукциона (с возможностью понижения начальной цены), также предусматривается продажа без проведения аукциона (когда заявка на приобретение пустующего дома поступает со стороны одного лица).

Сокращению государственных расходов, проявлению инициативы со стороны граждан призваны способствовать нормы Положения, согласно которым местный исполнительный комитет вправе передать новому землепользователю земельный участок, на котором расположен пустующий (ветхий) дом, при условии сноса либо финансирования сноса такого дома этим землепользователем.

Положение предусматривает, что при подаче в соответствующий исполнительный комитет уведомления о намерении использовать для проживания жилой дом такое уведомление должно содержать обязательство собственника выполнять в границах предоставленного земельного участка установленные законодательством об охране и использовании земель обязанности землепользователя, в том числе мероприятия по охране земель.

Отметим, что Положение устанавливает порядок работы с пустующими и ветхими домами, в том числе, и при отсутствии правоудостоверяющих документов на такие дома.

Совместная работа органов исполнительной власти и населения, направленная на сокращение количества пустующих и ветхих домов, позволит более эффективно использовать земли населенных пунктов, улучшить облик белорусских сел и городов.

Андрей МАХАНОВ,

помощник прокурора

Несвижского района,

юрист 2 класса.


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Теги: Минск
 
 
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В Республике Беларусь продолжается работа по наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов. Так, 7.12.2018 г. вступает в силу Указ
 
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