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Платных дорог стало больше

07.12.2018 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Электронная система сбора платы за проезд по некоторым автодорогам была введена в Беларуси в эксплуатацию 1 августа 2013 года.

Ввиду особенностей осуществления сбора платы, в режиме безостановочного движения транспорта, одним из важнейших элементов системы является контроль за исполнением пользователями дорог обязанностей по оплате и принятие соответствующих мер взыскания при их неисполнении.  Уполномоченным органом контроля в данной системе определена Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Транспортная инспекция по г. Минску и Минской области информирует всех пользователей автомобильных дорог, что, в рамках реализации программы Правительства Республики Беларусь по расширению сети платных дорог в стране,  с 1 декабря 2018 года их протяженность будет увеличена за счет присоединения трех новых участков.

В результате, в систему электронного сбора платы за проезд по платным дорогам  будет дополнительно включено 113 километров белорусских дорог.

Новый этап расширения сети платных дорог предусматривает включение в систему  участка автомобильной дороги P-28 Минск — Молодечно — Нарочь с 12 по 32 км и двух участков автомобильной дороги М-6/Е 28 Минск — Гродно — граница Республики Польша (Брузги) с 57 по 134 км и с 196 по 212 км.

После реализации запланированного расширения с 1 декабря 2018 года сеть платных дорог  в Республике Беларусь будет иметь протяженность 1726 километров, при этом в Минской области протяженность будет составлять порядка 675 км.

С учетом того, что ответственность за нарушение порядка оплаты за проезд по платным дорогам Республики Беларусь велика, Транспортная инспекция рекомендует для всех транспортных средств, использующих электронную систему сбора платы на территории Республики Беларусь, в качестве мер предосторожности и во избежание формирования нарушений соблюдать порядок пользования платными дорогами.

Анатолий КАСПАРЕВИЧ,

заместитель начальника

Транспортной инспекции

по г. Минску и Минской области.

 


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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Электронная система сбора платы за проезд по некоторым автодорогам была введена в Беларуси в эксплуатацию 1 августа 2013 года. Ввиду
 
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