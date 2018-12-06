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На портале «качество-услуг.бел» можно выставить оценку госорганизациям Беларуси за качество услуг

07.12.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Министерство связи и информатизации предлагает жителям Беларуси воспользоваться возможностями Портала рейтинговой оценки государственных организаций и выразить свое мнение о качестве их работы.

На портале «качество-услуг.бел» можно выставить оценку госорганизациям Беларуси за качество услуг
Оценки выставляются по 5-балльной шкале по следующим критериям:

  • простота и понятность процесса получения услуги;
  • доступность информации о порядке получения услуги;
  • соблюдение установленного срока предоставления услуги;
  • вежливость и доброжелательность сотрудников.

Выставленные оценки будут автоматически формировать рейтинг госорганизаций, что позволит повысить эффективность и качество работы государственных учреждений, создать комфортную среду для жизни граждан,  отметили в Министерстве связи и информатизации.

До 1 января 2019 года портал качество-услуг.бел работает в тестовом режиме. Портал рейтинговой оценки организаций разработан НИРУП «Институт прикладных программных систем» по заказу Министерства связи и информатизации Республики Беларусь.

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