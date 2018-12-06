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На портале «качество-услуг.бел» можно выставить оценку госорганизациям Беларуси за качество услуг
07.12.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Министерство связи и информатизации предлагает жителям Беларуси воспользоваться возможностями
Выставленные оценки будут автоматически формировать рейтинг госорганизаций, что позволит повысить эффективность и качество работы государственных учреждений, создать комфортную среду для жизни граждан, отметили в Министерстве связи и информатизации.
До 1 января 2019 года портал качество-услуг.бел работает в тестовом режиме. Портал рейтинговой оценки организаций разработан НИРУП «Институт прикладных программных систем» по заказу Министерства связи и информатизации Республики Беларусь.
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