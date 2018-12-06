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Белорусская государственная сельскохозяйственная академия объявляет набор абитуриентов для обучения на бюджетную форму

07.12.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» объявляет набор абитуриентов для обучения на базе среднего образования на бюджетную форму по следующим специальностям: «Агрономия», «Мелиорация и водное хозяйство»; на базе среднего специального образования на бюджетную форму обучения по специальностям: «Агрономия», «Зоотехния»; на условиях оплаты на базе среднего образования по специальностям: «Землеустройство», «Экология сельского хозяйства и на базе среднего специального образования – «Финансы в АПК» и «Маркетинг в АПК».

Порядок приема и сроки вступительных экзаменов на сайте академии baa.by

Информация по условиям приема прилагается.

Телефон приемной комиссии 80223359465.

 

 
 
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» объявляет набор абитуриентов для обучения на базе среднего образования на бюджетную форму по...
 
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