Белорусская государственная сельскохозяйственная академия объявляет набор абитуриентов для обучения на бюджетную форму

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» объявляет набор абитуриентов для обучения на базе среднего образования на бюджетную форму по следующим специальностям: «Агрономия», «Мелиорация и водное хозяйство»; на базе среднего специального образования на бюджетную форму обучения по специальностям: «Агрономия», «Зоотехния»; на условиях оплаты на базе среднего образования по специальностям: «Землеустройство», «Экология сельского хозяйства и на базе среднего специального образования – «Финансы в АПК» и «Маркетинг в АПК».

Порядок приема и сроки вступительных экзаменов на сайте академии baa.by

Информация по условиям приема прилагается.

Телефон приемной комиссии 80223359465.