УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» объявляет набор абитуриентов для обучения на базе среднего образования на бюджетную форму по следующим специальностям: «Агрономия», «Мелиорация и водное хозяйство»; на базе среднего специального образования на бюджетную форму обучения по специальностям: «Агрономия», «Зоотехния»; на условиях оплаты на базе среднего образования по специальностям: «Землеустройство», «Экология сельского хозяйства и на базе среднего специального образования – «Финансы в АПК» и «Маркетинг в АПК».
Порядок приема и сроки вступительных экзаменов на сайте академии baa.by
Информация по условиям приема прилагается.
Телефон приемной комиссии 80223359465.
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Белорусская государственная сельскохозяйственная академия объявляет набор абитуриентов для обучения на бюджетную форму
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» объявляет набор абитуриентов для обучения на базе среднего образования на бюджетную форму по...