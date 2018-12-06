БелАЭС и полное фиаско Литвы 

Если не можешь повлиять на ситуацию – измени свое отношение к ней. К счастью, отдельные депутаты сейма Литвы начали это понимать.

Сегодняшние отношения между Литвой и Беларусью застряли на вопросе строительства белорусской АЭС в Островце. Эта тема отравляет политический диалог между странами на всех направлениях.

Однако время идет и литовской стороне пора бы понять, что политики должны разговаривать и желательно разговаривать не в ультимативной форме. По мнению депутата сейма Литвы Симонаса Гентвиласа, сегодняшние позиции сторон по поводу АЭС мешают развитию дружественных отношений, а взаимные претензии ведут лишь к еще большей эскалации конфликта между Литвой и Беларусью.

Сегодня, наконец, устав бороться с беспочвенными, провокационными заявлениями Литвы, Беларусь заявила, что раз официальный Вильнюс намерен придерживаться своей деструктивной позиции по БелАЭС, то и Минск считает себя вправе поступить аналогично и перенаправить грузы, находящиеся в Клайпеде через Россию или Латвию. Известно, что президент Беларуси уже приглашен с официальным визитом в Ригу. Безусловно, Литве это вряд ли придется по вкусу. Уже сегодня политический истеблишмент Вильнюса говорит о том, что Латвия поступает некрасиво, «торгуясь вопросами безопасности в обмен на экономические связи».

Но все дело в том, что Латвия не видит никаких «вопросов безопасности», справедливо полагая, что с безопасностью все в порядке. Об этом уже не раз заверила как белорусская сторона, так и специалисты МАГАТЭ, у которых вопросов по строительству Белорусской АЭС нет. А от экономических связей, кстати, весьма выгодных Латвии, ни одно разумное руководство отказываться не будет. Порт в Клайпеде всегда был «жирным куском» в экономике Литвы, и Беларусь не единожды предупреждала, что готова в случае бессмысленного нагнетания обстановки в отношении строящейся АЭС перенаправить свои грузы через другие дружественные страны. Так что, ничего неожиданного для литовской стороны не происходит. Другой вопрос, хватит ли ей ума отреагировать на этот факт здраво?

Судя по всему, вряд ли. Скорее всего, если диалог между Беларусью и Латвией будет конструктивным, Литва вновь, по сложившейся печальной традиции, отреагирует эскалацией отношений.

Впрочем, надежда на здравый смысл все же есть. По мнению отдельных депутатов сейма Литвы, диалог с Беларусью должен стать в три раза интенсивнее, нежели сегодня, и он, безусловно, должен стать более дружественным и продуктивным. Ведь отступать уже некуда и помощи ждать не откуда. МИД Литвы потерпел фиаско по вопросу атомной электростанции в Беларуси. Официальный Вильнюс так и не дождался поддержки от своих стратегических партнеров в лице Польши, Швеции и Латвии. Международные организации также остались равнодушны к истеричным призывам Литвы. Сегодня Литва, по сути, осталась одна. А один, как известно, в поле не войн. Пришла пора признать этот очевидный факт и наконец-таки трезво оценить сложившуюся ситуацию.

612 В блог