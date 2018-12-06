Карнавал роботов, гитаристы и КВН. Куда сходить в Гомеле в выходные

В выходные обещают о-о-очень неважную погоду. Но это не беда, когда есть куда сходить и чем заняться.

Карнавал роботов

В гомельском ТЦ «Карусель» можно будет увидеть 57 роботов из разных стран мира.





Робот-аниматроник Элвис Пресли исполнит свои лучшие хиты, ПромоБот Михаил способен зажечь любую вечеринку, Деверяка — бродячий робот-музыкант — сыграет на шарманке и угостит гостей конфетами, Искандер исполнит зажигательный танец, а робот-рисовальщик нарисует для вас восхитительный вид карнавальной ночи в Бразилии.

Со всеми роботами можно взаимодействовать: разговаривать, управлять, трогать, отдавать команды и соревноваться.

Где: ТЦ «Карусель», ул. Советская, 149

Когда: с 7 декабря с 10.00 до 20.00

Почем: Выходной день: взрослый билет — 12,9 руб, детский (до 14 лет) — 10,9 руб. Будни: взрослый билет-10,9 руб, детский — 8,9 руб.

Гала-концерт международного конкурса"Шлягер на гитаре"





В воскресенье в Гомеле пройдет Международный конкурс «Шлягер на гитаре». Конкурсанты исполнят обработки популярных шлягеров, в оригинале написанных не для гитары.

Где: Городской центр культуры (ГЦК), ул. Ирининская, 16

Когда: 9 декабря в 17.00

Почем: 10 руб.

Финал сезона Межрегиональной лиги «КВН.бел» 2018





В финале примут участие 7 команд из Москвы, Минска, Пинска, Могилева и Гомеля. Победитель получит звание «Чемпион Межрегиональной лиги „КВН.бел“ сезона 2018 года», кубок, комплект из десяти медалей и специальный приз. Ну, а вы — два часа веселья и смеха.

Где: ДК Железнодорожников

Когда: 8 декабря в 17.00.

Почем: 10−12 руб.