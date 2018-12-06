Прокладки, заменители ватных дисков и «фруктовки». Как сестры из Бобруйска начали беречь экологию с себя

Сумки из ткани и вязаные авоськи вместо полиэтиленовых пакетов, многоразовые гигиенические прокладки, восковые салфетки как альтернатива пищевой пленке и мочалки из джута — в семьях Юлии Буканович и Елены Бухштабер постепенно уходят из обихода удобные одноразовые предметы. Полностью отказаться от пластика и синтетики женщинам пока не удалось, потому что многим вещам альтернативы просто нет. Но оставлять после себя минимум мусора у них уже получается.





«Экономия ресурсов — это не западное жлобство»

— Мы росли в самой обыкновенной семье, где никто не экономил воду или электричество, — вспоминает Юлия. — По выходным выстраивали в коридоре всю грязную обувь и мыли ее в ванной. Кран не выключали, когда шли за следующей парой. И дело даже не в том, что счетчиков тогда не было — самого понятия о необходимости экономить не существовало.

Все изменилось после того как Юля вышла замуж за Алексея, семья которого к тому времени уже более 15 лет жила в Германии, и сама уехала за границу. Именно здесь молодая женщина столкнулась с иными взглядами на проблемы бережного отношения к окружающему миру.

— Экономия ресурсов — это не западное жлобство, это образ жизни. Немцы его пропагандируют уже много лет, там детям со школы внушают, что нужно закрывать воду, когда чистишь зубы, а мусор перед тем, как вынести из дома, следует рассортировать.

Необходимость отдельно раскладывать по контейнерам пластик, органику и стекло, да еще предварительно очистив от остатков пищи, поначалу вызвала у Юлии протест.

— Наша первая семейная ссора возникла из-за того, что я съела йогурт, а муж сказал, что пластиковый стаканчик после него нужно вымыть. Ну, тут я разозлилась: мусор мыть? Потом поняла, что это правильно, ведь неделю этот стаканчик будет лежать у меня в доме, пока его не вывезут коммунальщики. Зачем всем нам это нюхать?

Но больше всего Юлию удивило то, что многие жители Германии ходят за покупками со старыми целлофановыми пакетами, которые используют по многу раз, и это считается нормой. Так бережно к упаковке относились разве что в СССР, когда полиэтиленовые «майки» из-за границы были очень модным аксессуаром, их стирали в самом лучшем порошке и использовали годами. Опыт многоразового применения такой упаковки постепенно переняла Юлия. И даже оказалась в выигрыше.

— Когда на рынке мы просили продавцов взвесить нам овощи и фрукты в нашей упаковке, то всегда получали хорошую скидку.

Два года назад Юля и Алексей вернулись в Беларусь. Выбрали для жизни родной город жены, где у нее остались мама с папой и сестра. К тому времени Юлия уже пересмотрела свои взгляды на одноразовую посуду и упаковку, поэтому стала объяснять близким, что обычный целлофановый пакет, к примеру, можно и нужно использовать несколько раз. А потом она узнала о существовании фруктовок — многоразовых сумочек из ткани, которые сейчас набирают популярность в Европе и являются альтернативой полиэтилену. Появились такие сумочки и в ее семье.

Можно ли зарабатывать на экологии?

Когда Юлия стала ходить с фруктовками в магазин, кто-то удивлялся таким сумочкам, кто-то интересовался, где женщина их купила. Продавцы в большинстве случаев вели себя корректно, но были случаи, когда пытались упаковать продукты в полиэтиленовый пакет. Немецкие фруктовки сшиты из непрозрачного материала, поэтому Юля решила их адаптировать для белорусских магазинов и стала искать прозрачные ткани, чтобы кассиры видели, что внутри.





— Так появилась идея сшить новые фруктовки сперва для себя и близких, а потом для тех, кто ими заинтересовался.

Идею поддержала сестра Елена, а позже к дочкам присоединилась мама, которая, как признаются женщины, у них «на подхвате». Сестры зарегистрировались в качестве ремесленников, закупили необходимое оборудование — швейные машинки, оверлок — и занялись пошивом фруктовок. Потом появились вязаные авоськи и упаковка для сыпучих развесных товаров.

— Я очень часто покупаю орехи, вот и сшила для них небольшие мешочки, — рассказывает Юлия. — Многие, кто их заказывает, говорят, что они очень удобны для конфет на развес.

Правда, некоторые идеи сестер воспринимаются неоднозначно. Например, среди заказчиков мнения о том, стоит ли пользоваться многоразовыми гигиеническими прокладками, разделились.

— Даже обсуждать эту тему считается зазорным, — говорит Юлия. — А уж развесить такие прокладки на батарее дома, чтобы видели и дети, и супруг, — так это вообще недопустимо. Хотя можно просто накинуть сверху полотенце, и ничьи эстетические чувства не будут оскорблены. В Европе другой менталитет, там это ни у кого не вызывают недоумения.

Пока же спрос на прокладки среди покупателей с «зеленой» ориентацией не очень высокий, чего не скажешь о фруктовках и авоськах, а также о пакетах-«майках», но только из ткани. Совсем недавно сестры начали предлагать покупателям хлопчатобумажные салфетки с экологичной восковой пропиткой, которые с успехом заменяют пищевую пленку и не позволяют продуктам «заветриваться». В стадии тестирования — заменители ватных дисков, которые шьются из фланели, и многоразовые салфетки для удаления макияжа.











— Я тремя такими дисками пользуюсь уже больше полугода, снимаю косметику, а потом бросаю в стирку, — признается Елена. — И мусора меньше, и экономия очевидна.

Еще одна разработка сестер — вязаные мочалки из джутовой нитки. Женщины говорят, что служат они намного дольше привычной губки, но уж если такую мочалку отправить в компост, то органическая нить разложится очень быстро.





Юля признается, что экологически безопасные товары сегодня востребованы и в Беларуси, и за ее пределами — заказы женщины нередко получают из России. Однако пока прибыль от продаж не окупила вложений.

— Спасибо мужьям, которые с пониманием относятся к этой идее.

«Зеленые» лайфхаки от бобруйчанок

Отказ от одноразовых предметов гигиены привел к тому, что их многоразовые заменители приходится стирать, а это — расход «химии», которая, как считают сестры, не менее вредна, чем пластик. Однако Юлия уже давно обходится без привычных порошка, отбеливателя и кондиционеров.

— Белые вещи я стираю обычной содой, засыпаю ее вместо порошка, — признается она. — Для цветного белья использую мыльные орехи, кидаю их в мешочке в барабан. Одного килограмма хватает примерно на год. Можно также готовить моющее средство из каштанов, плоды которых разрезаются, заливаются водой и настаиваются полдня.





Еще одну новинку — шар с керамическими гранулами, которые обработаны микроорганизмами — сестры пока тестируют. Говорят, что белье он отстирывает безупречно и легко удаляет сильные загрязнения. Но трудно сказать, надолго ли хватит такого шара, привезенного из-за границы.

Одноразовые полиэтиленовые пакеты для заморозки продуктов сестры заменили многоразовыми аналогами с замком-слайдером. Говорят, что это далеко не самый экологичный вариант, но все же ресурсы он экономить позволяет. Некоторые экоактивисты, по их словам, используют для этого стеклянные банки, в которых можно замораживать любые продукты. Хотя с практической точки зрения они менее удобны, так как занимают в холодильнике очень много места.

Лампочки-«экономки», продукты с минимальным содержанием консервантов и обычные носовые платки вместо влажных салфеток давно уже вошли в обиход бобруйчанок. Правда, Лена пока не готова отказаться от стирального порошка, однако родственники в этом вопросе ее не подгоняют и не настаивают на кардинальных переменах.

— Мы все развиваемся в вопросах экологии, учимся жить экологически правильно, ищем замену вещам, к которым привыкли. И у каждого свой путь, своя скорость и готовность что-то менять, — считает Юлия. — Мы хотим, чтобы после нас оставалось как можно меньше мусора. Ну, и чтобы то, что мы едим или используем, негативно не сказывалось на здоровье.

«Глупо думать, что проблемы экологии нас не касаются»

Беларусь, по мнению Юлии, выглядит гораздо чище многих европейских стран. Люди здесь редко сталкиваются с кучами мусора на улице, поэтому не задумываются, насколько это пагубно сказывается на окружающем мире.

— Однако глупо думать, что проблемы экологии нас не касаются. Когда смотришь видео о том, как из ноздри у гигантской черепахи вытаскивают пластиковую ложку, или же показывают погибшего кита, внутри которого полиэтиленовые пакеты и бутылки, то понимаешь: мы сами во всем этом виноваты. Не правительство, не конкретная страна, а люди, которые каждый день оставляют после себя этот мусор, — считает Елена.

Недавно ее дочь сообщила, что на выпускном вечере в колледже сокурсники хотят запустить в небо воздушные шарики.

— Вроде бы все безобидно, но кто-нибудь задумывался о том, что потом с этими шариками происходит? Когда я увидела, как гибнут птицы, для которых веревка от шарика становится удавкой, то поняла: даже такая мелочь может привести к катастрофе. Животные-то в чем виноваты?

Супруг Елены поначалу скептически относился к «зеленым» идеям жены. Но однажды посмотрел ролик о мусорном острове в океане и был поражен тем, что эта свалка — дело рук человека.

— После этого он стал более осознанно подходить к выбору товаров в магазине, перестал брать одноразовые пакеты и продукты в упаковке.

Супруг Юлии, которому семья обязана развитием экологического мышления, считает, что начинать нужно с себя. Во время утренней пробежки на стадионе он всегда собирает валяющийся под ногами мусор и относит в ближайший контейнер.

— Мы только недавно узнали, что это называется плогингом, — смеется его супруга. — Приятно, что Леша не один такой — на пробежках еще несколько мужчин по утрам собирают мусор и шутят, что скоро стадион в Киселевичах станет самым чистым местом района.

После нас хоть трава не расти?

Юля признается, что своим домашним с первого дня возвращения в Беларусь «пилила мозги» по поводу неправильного образа жизни, пытаясь выработать у них экологическое мышление.





— Ведь в итоге все это сказывается на нашем здоровье, и мне очень хотелось, чтобы у близких людей не было проблем. Ну, а за пределами семьи свое мнение не навязывала. Спросят — отвечала. Но теперь понимаю, что об экологии нужно говорить и убеждать людей своим примером.

Возможность продлить срок службы вещи — одна из составляющих «зеленой» философии, которая, как считает Юлия, у белорусов присутствует в повседневной жизни.

— Например, немцы при всей своей бережливости ничего не ремонтируют, а сразу отправляют вещи на свалку, потому что ремонт у них стоит очень дорого. У меня муж по специальности электронщик, он постоянно что-то восстанавливает, потому что вырос с пониманием того, что все можно делать своими руками. И таких людей в Беларуси очень много.

Однако вопросы личного комфорта, как считает Юлия, нередко оказываются важнее понимания глобальности той проблемы, с которой уже столкнулось человечество. То есть, нередко люди живут по принципу «после нас хоть трава не расти».

— А я считаю, что раз уж мир находится на пороге экологической катастрофы, то лучше что-то делать, чтобы изменить ситуацию, а не сидеть и ждать, когда весь этот мусор нас уничтожит.