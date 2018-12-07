Полувековая история отделения

В связи со строительством Лукомльской ГРЭС на Чашниччину были направлены специалисты разных профессий. На возведении флагмана белорусской энергетики рука об руку трудились русские, украинцы, белорусы, представители других республик.

Люди жили дружно, добросовестно выполняли свои обязанности. Однако по мере того, как масштабная стройка набирала ход, фиксировался рост количества правонарушений. Нужно было обеспечивать порядок и законность. Для стабилизации оперативной обстановки Постановлением ЦК КПБ и Совмина БССР в декабре 1968 года было образовано Лукомль-ское отделение милиции отдела милиции Чашникского райсовета депутатов трудящихся.





Разместилось оно в посёлке Пионерный. В одном из обычных строительных вагончиков и начали нести службу стражи порядка. Первоначально штат насчитывал 6 единиц: начальник отделения, старший оперуполномоченный уголовного розыска, старший оперуполномоченный БХСС, 2 участковых уполномоченных милиционера и секретарь-машинистка. После строительства жилых объектов Новолукомля отделение милиции переселилось на первый этаж общежития по улице Набережной, 3. Постепенно увеличивалось количество сотрудников.

Места для содержания правонарушителей в Новолукомле на то время не имелось. В здании общежития было лишь небольшое помещение для доставленных. Некоторых приходилось возить в Чашники. После одного из посещений отделения милиции комиссией МВД было принято решение об открытии в Новолукомле медицинского вытрезвителя. Появился он в здании городской бани (позже здесь было кафе «Водолей»). Со временем данное учреждение было перенесено в подвальное помещение общежития по улице Энергетиков, 3. В девяностые — закрыли.

В 1971 году отделение милиции было перенесено в дом № 3 по бульвару Озмителя. Оно занимало три квартиры первого этажа. Здесь размещались дежурная часть, кабинет начальника и помещения для сотрудников. Дежурный по отделению находился на посту до полуночи, после чего его смена заканчивалась. В дежурной части оставался лишь помощник дежурного. Оружие хранилось здесь же. Позже оружейная комната была закрыта. Заступающий наряд некоторое время ездил вооружаться в Чашникский РОВД, где и проводился инструктаж. Со временем комната для хранения оружия вновь была возвращена в отделение милиции Новолукомля.

1 января 1976 года в эксплуатацию было введено нынешнее здание Новолукомльского горисполкома. Туда же переместилось и отделение милиции. Здесь оно находится по настоящее время.

В отделении на сегодня несут службу 22 сотрудника. Возглавляет данное подразделение Чашникского РОВД Дмитрий Мижуй. По итогам 11 месяцев текущего года раскрываемость преступлений по линии уголовного розыска составила 79,5 процента. Стражи порядка ведут кропотливую профилактическую работу, и она даёт результат.





Заместитель начальника отделения Виталий Долгий, старший оперуполномоченный группы уголовного розыска Андрей Бекиш, участковый инспектор Денис Литвинов, старший инспектор-дежурный ОДС Александр Бурчик, участковый инспектор ИДН Екатерина Метелица, помощник дежурного ОДС Константин Трубеко, милиционер-водитель ОДС Дмитрий Бирюков — эти и другие сотрудники делают многое, чтобы жители города энергетиков могли спокойно жить, трудиться и отдыхать. Действующие сотрудники опираются на славные традиции ветеранов. Много лет отдали службе в органах Анатолий Мигун, Константин Белоус, Николай Политыко, Михаил Сластенко, Владимир Соломонов.

Полувековая история новолукомльской милиции продолжается.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.