Устранение барьеров

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Глава государства констатировал, что в начале 2018 года Россия в качестве председателя в органах ЕАЭС продолжила работу по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС. «Это действительно одна из самых острых проблем нашего союза, которая еще несколько лет назад была обозначена белорусской стороной. Однако данный вопрос решается непозволительно медленно. Более того, на смену устраняемым барьерам возводятся новые. И это стало практикой», — обратил внимание белорусский лидер.





Александр Лукашенко считает, что это совершенно недопустимая ситуация, нарушающая достигнутые договоренности. «Как показала практика, важно не только устранять преграды, но и параллельно создавать условия, исключающие возможность их повторного возникновения. В этой связи предлагаю предоставить нашей Евразийской экономической комиссии полномочия принимать решения в случае повторного введения каким-либо государством-участником ограничений или же продления уже действующих», — сказал он.

По мнению белорусской стороны, это не затронет национальные интересы государств, при этом позволит исключить протекционизм, который наносит серьезный ущерб интеграционным процессам. «Все сидящие за этим столом на мировой протекционизм в торговле отреагировали, обозвав его грубо — экономические войны. Так зачем у себя создаем их? — спросил Президент. — Следует также повысить ответственность представителей исполнительной власти наших стран за принятие решений, идущих вразрез с принципами, за-крепленными в нашем договоре о союзе». Формирование общих рынков Беларусь выступает за обеспечение всеобъемлющего и безусловного выполнения всеми государствами ЕАЭС союзных норм и взятых на себя обязательств.

Александр Лукашенко напомнил, что стороны договорились к 2025 году создать общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов. «Мы обязаны выполнить все в намеченные сроки и обеспечить работу союза в условиях стабильной и справедливой топливно-сырьевой политики, — заявил Глава государства. — В союзнических отношениях нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов. Есть целостная система — Евразийский экономический союз. И под этим мы концептуально и конкретно подписались».

Президент высказал солидарность с мнением российской стороны о важности развития новых сфер сотрудничества, в том числе атомной энергетики и возобновляемых энергоисточников. Однако, заметил он, отсутствие согласия по принципам формирования основного нефтегазового рынка не позволяет ЕАЭС прогрессировать более быстрыми темпами, считает белорусский лидер. Решение этого ключевого вопроса позволит странам приступить к освоению и других направлений.