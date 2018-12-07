Концепция нулевого травматизма будет внедряться в Беларуси с 2019 года



Министерство труда и социальной защиты Беларуси при подготовке проекта нового генерального соглашения между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов заложило основные подходы, которые будут содействовать продвижению концепции нулевого травматизма в стране. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

«Достойный труд меряется не только заработной платой, но и условиями труда. В Беларуси за последние 10 лет серьезно снижен уровень травматизма, но в 2018 году по сравнению с 2017-м он вырос. Причины этого мы анализируем, — сказала Ирина Костевич. — Мы должны перестраивать свою работу в сторону профилактики. В том числе через продвижение концепции нулевого травматизма. Это семь правил, которые разбиты на основные направления: безопасность, гигиена труда и благополучие работника на всех уровнях производства».

Министр уточнила, что данная концепция заложена в генсоглашение между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов. «В декабре генеральное соглашение будет подписано», — добавила Ирина Костевич.

Концепция разработана Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО) и запущена в Сингапуре 4 сентября 2017 года на XXI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене труда. В ее основу положено признание того, что несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания не являются неизбежными — у них всегда есть причины. А потому развитие эффективной культуры профилактики позволяет их устранить. К слову, у России с МАСО уже подписан соответствующий меморандум о приверженности концепции, Беларусь прорабатывает возможность подписания такого документа.