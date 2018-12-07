ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске реализуется мини-проект «Создай свой бизнес в креативной экономике»

08.12.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

В Пинске реализуется мини-проект «Создай свой бизнес в креативной экономике». Организатором выступает Полесский госуниверситет при поддержке Представительства зарегистрированного общества «Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.» (ФРГ) в Республике Беларусь (DVV International в Беларуси) в рамках проекта «Развитие образования взрослых в Республике Беларусь» при содействии Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Он нацелен на продвижение идей креативной экономики через обучение начинающих предпринимателей Пинска и Пинского района.

В Пинске реализуется мини-проект «Создай свой бизнес в креативной экономике»
Участники проекта, а это около 20 человек, прошли обучающие курсы, а также с ними провели индивидуальные консультации опытные эксперты и представители действующего бизнеса в сфере креативной экономики. Начинающим предпринимателям помогли разработать и презентовать собственные бизнес-идеи. 27 ноября в Полесском госуниверситете состоялась заключительная презентация мини-проекта. Каждый из участников смог выступить и рассказать о своей идее, пообщаться с единомышленниками, обсудить пути реализации и поиск источника финансирования.

На встрече было представлено немало интересных проектов. Так, дизайнер Ирина Огурцова создает уникальные предметы интерьера, декора и одежды из морально устаревших материалов. Дмитрий Павлючик представил эксклюзивную плетеную мебель из лозы премиум-класса. Алена Панковец предлагает подарки ручной работы и предметы интерьера под брендом «Уютный дом».

В Пинске реализуется мини-проект «Создай свой бизнес в креативной экономике»
 В Пинске реализуется мини-проект «Создай свой бизнес в креативной экономике»
 В Пинске реализуется мини-проект «Создай свой бизнес в креативной экономике»
Екатерина Розумец презентовала свою творческую мастерскую «Handmade by bidji» по изготовлению игрушек ручной работы.  Евгения Максаева рассказала о создании декоративных подушек, экосумок под брендом «Текстильный домик». Прозвучали также бизнес-идеи, связанные с производством оборудования для изготовления сахарной ваты, созданием тренировочных и обучающих программ в виртуальной реальности,  изготовлением продукции на основе 3D-печати, разработкой информационно-познавательного мобильного приложения о жизни города и другие.


В Пинске реализуется мини-проект «Создай свой бизнес в креативной экономике»
Известные в Пинске художники Андрей и Вероника Русско презентовали проект собственной арт-студии. Супруги занимаются графикой, живописью, батиком, росписью стен в интерьере и на фасадах зданий, ручной росписью одежды на заказ, дизайном салонов автомобилей. В перспективе художники планируют открыть студию, где различным художественным техникам смогут обучаться молодежь и взрослые. Также вместе с единомышленниками Андрей и Вероника Русско мечтают создать арт-пространство ХАБ, которое могло бы объединить творческих и креативно мыслящих людей Пинска, представителей различных творческих направлений – тех, кто занимается живописью, графикой, дизайном, фотографией, танцует, поет, пишет стихи и так далее. Семья Русско считает, что ХАБ станет местом для общения и аккумулирования новых идей, там можно будет проводить выставки, мастер-классы, презентации, встречи. Для того, чтобы реализовать проект, нужно, в первую очередь, найти бюджетное помещение. К слову, во многих городах подобные хабы размещаются в пустующих зданиях, старых заводских корпусах, которые давно стоят без дела. Благодаря творческим людям они получают вторую жизнь. Удастся ли воплотить эту задумку в жизнь в Пинске, покажет время.

В Пинске реализуется мини-проект «Создай свой бизнес в креативной экономике»
 В Пинске реализуется мини-проект «Создай свой бизнес в креативной экономике»
 В Пинске реализуется мини-проект «Создай свой бизнес в креативной экономике»
 В Пинске реализуется мини-проект «Создай свой бизнес в креативной экономике»
 В Пинске реализуется мини-проект «Создай свой бизнес в креативной экономике»
 В Пинске реализуется мини-проект «Создай свой бизнес в креативной экономике»
Вместе с дизайнером Ириной Огурцовой Андрей и Вероника Русско предложили еще одну инициативу – организовать и провести в столице Полесья арт-фестиваль «SPLAV». Как рассказали авторы, идея состоит в том, что в создании муралов (огромных изображений, которые нанесены на стену здания или сооружения) и арт-объектов в городе смогут принимать участие непосредственно сами жители Пинска под руководством профессиональных мастеров.

В Пинске реализуется мини-проект «Создай свой бизнес в креативной экономике»
Свой проект презентовал на мероприятии и кузнец-ремесленник Алексей Ноздрин. Его идея – создание в Пинске культурно-развлекательного центра, где могли бы размещаться музейная экспозиция по истории города, ремесленные мастерские, а также место общественного питания с акцентом на белорусскую кухню. «В культурно-развлекательном центре можно будет продавать сувениры и ремесленные изделия, организовывать выставки, ярмарки и экскурсии, готовить традиционные полесские блюда, проводить фольклорные и культурные фестивали, мастер-классы. Уверен, что центр с удовольствием посещали бы не только местные жители, но и туристы», – поделился автор.

В Пинске реализуется мини-проект «Создай свой бизнес в креативной экономике»
 В Пинске реализуется мини-проект «Создай свой бизнес в креативной экономике»
 В Пинске реализуется мини-проект «Создай свой бизнес в креативной экономике»
Ремесленник Сергей Хацкевич рассказал об изготовлении музыкальных инструментов. Однако помимо варганов, кахонов, флейт, диджериду, он своими руками делает луки и стрелы. Мастер задумывается о том, чтобы организовать мастерскую и тир, где желающие смогут научиться изготавливать луки и стрелять из них. В воздухе также витает идея провести в Пинске турнир лучников, тем более что и на гербе нашего древнего города изображен именно лук со стрелой.

Представители городских властей и экспертная комиссия определят наиболее перспективные проекты и вместе с их инициаторами рассмотрят возможности для реализации. В 2019 году Пинск станет культурной столицей Беларуси, поэтому вполне вероятно, что многие идеи получат свое развитие и воплотятся в жизнь.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Comments are closed.

« Ці можа быць так, каб ля Пінску захавалася пад два дзясяткі балцкіх тапонімаў? І да чаго тут продак Дастаеўскага?
Концепция нулевого травматизма будет внедряться в Беларуси с 2019 года »
Новости дня
Новости общества
 
Когда все факторы сошлись
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика