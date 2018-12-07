В Пинске реализуется мини-проект «Создай свой бизнес в креативной экономике». Организатором выступает Полесский госуниверситет при поддержке Представительства зарегистрированного общества «Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.» (ФРГ) в Республике Беларусь (DVV International в Беларуси) в рамках проекта «Развитие образования взрослых в Республике Беларусь» при содействии Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Он нацелен на продвижение идей креативной экономики через обучение начинающих предпринимателей Пинска и Пинского района.



Участники проекта, а это около 20 человек, прошли обучающие курсы, а также с ними провели индивидуальные консультации опытные эксперты и представители действующего бизнеса в сфере креативной экономики. Начинающим предпринимателям помогли разработать и презентовать собственные бизнес-идеи. 27 ноября в Полесском госуниверситете состоялась заключительная презентация мини-проекта. Каждый из участников смог выступить и рассказать о своей идее, пообщаться с единомышленниками, обсудить пути реализации и поиск источника финансирования.

На встрече было представлено немало интересных проектов. Так, дизайнер Ирина Огурцова создает уникальные предметы интерьера, декора и одежды из морально устаревших материалов. Дмитрий Павлючик представил эксклюзивную плетеную мебель из лозы премиум-класса. Алена Панковец предлагает подарки ручной работы и предметы интерьера под брендом «Уютный дом».







Екатерина Розумец презентовала свою творческую мастерскую «Handmade by bidji» по изготовлению игрушек ручной работы. Евгения Максаева рассказала о создании декоративных подушек, экосумок под брендом «Текстильный домик». Прозвучали также бизнес-идеи, связанные с производством оборудования для изготовления сахарной ваты, созданием тренировочных и обучающих программ в виртуальной реальности, изготовлением продукции на основе 3D-печати, разработкой информационно-познавательного мобильного приложения о жизни города и другие.





Известные в Пинске художники Андрей и Вероника Русско презентовали проект собственной арт-студии. Супруги занимаются графикой, живописью, батиком, росписью стен в интерьере и на фасадах зданий, ручной росписью одежды на заказ, дизайном салонов автомобилей. В перспективе художники планируют открыть студию, где различным художественным техникам смогут обучаться молодежь и взрослые. Также вместе с единомышленниками Андрей и Вероника Русско мечтают создать арт-пространство ХАБ, которое могло бы объединить творческих и креативно мыслящих людей Пинска, представителей различных творческих направлений – тех, кто занимается живописью, графикой, дизайном, фотографией, танцует, поет, пишет стихи и так далее. Семья Русско считает, что ХАБ станет местом для общения и аккумулирования новых идей, там можно будет проводить выставки, мастер-классы, презентации, встречи. Для того, чтобы реализовать проект, нужно, в первую очередь, найти бюджетное помещение. К слову, во многих городах подобные хабы размещаются в пустующих зданиях, старых заводских корпусах, которые давно стоят без дела. Благодаря творческим людям они получают вторую жизнь. Удастся ли воплотить эту задумку в жизнь в Пинске, покажет время.













Вместе с дизайнером Ириной Огурцовой Андрей и Вероника Русско предложили еще одну инициативу – организовать и провести в столице Полесья арт-фестиваль «SPLAV». Как рассказали авторы, идея состоит в том, что в создании муралов (огромных изображений, которые нанесены на стену здания или сооружения) и арт-объектов в городе смогут принимать участие непосредственно сами жители Пинска под руководством профессиональных мастеров.



Свой проект презентовал на мероприятии и кузнец-ремесленник Алексей Ноздрин. Его идея – создание в Пинске культурно-развлекательного центра, где могли бы размещаться музейная экспозиция по истории города, ремесленные мастерские, а также место общественного питания с акцентом на белорусскую кухню. «В культурно-развлекательном центре можно будет продавать сувениры и ремесленные изделия, организовывать выставки, ярмарки и экскурсии, готовить традиционные полесские блюда, проводить фольклорные и культурные фестивали, мастер-классы. Уверен, что центр с удовольствием посещали бы не только местные жители, но и туристы», – поделился автор.







Ремесленник Сергей Хацкевич рассказал об изготовлении музыкальных инструментов. Однако помимо варганов, кахонов, флейт, диджериду, он своими руками делает луки и стрелы. Мастер задумывается о том, чтобы организовать мастерскую и тир, где желающие смогут научиться изготавливать луки и стрелять из них. В воздухе также витает идея провести в Пинске турнир лучников, тем более что и на гербе нашего древнего города изображен именно лук со стрелой.

Представители городских властей и экспертная комиссия определят наиболее перспективные проекты и вместе с их инициаторами рассмотрят возможности для реализации. В 2019 году Пинск станет культурной столицей Беларуси, поэтому вполне вероятно, что многие идеи получат свое развитие и воплотятся в жизнь.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.