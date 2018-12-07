Президенты, споры и балет, память о Спитаке, невероятный суд и будущее «верблюдов» - все за вчера

Доброе утро!

Чем собираетесь заняться в выходные? В предстоящие дни будет мокрый снег и дождь , местами туман и гололед. Как вчера страну засыпало, а? И Минск стоит в десятибалльных пробках">Минск стал в десятибалльных пробках, и на трассах были проблемы . Сегодня немного потеплеет, так что снег, похоже будет таять — и на санках и лыжах не покатаешься, снеговика не слепишь… Давайте-ка, выберите один имбирный пряник из четырех — и мы подскажем, куда пойти в Минске (если выпадет «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера — сначала послушайте, что говорят о самом скандальном и жестоком фильме года те, кто уже сходил на него). Или вы уехали зимовать в теплые края, как вот эти счастливые белорусы , — и вот эти все наши снеговики и снегопады вам вообще не интересны? Хм. Вылетаем к вам!

Ну, а сейчас давайте о серьезном. Помните бурную дискуссию Лукашенко и Путина о цене на газ? Вчера ее прокомментировали в Кремле — мол, «нормальный рабочий процесс» , а потом высказалась и пресс-секретарь нашего президента: обсуждение, говорит было эмоциональным, но никак не чрезвычайным. А вот по вопросу назначения генсека ОДКБ «накал страстей был таким, что извиняться в финале пришлось всем перед всеми », сообщила Наталья Эйсмонт. Зато потом президенты сходили на балет .





В Минске выбрали лучшего предпринимателя (по версии консалтинговой компании EY («Эрнст энд Янг»). Путевка на мировой финал конкурса «Предприниматель года» в Монако досталась Владимиру Линеву, основателю компании «Адани», которая специализируется на производстве рентгеновского оборудования. Оборудованием белорусской компании пользуются в 85 странах. «Я надеюсь, что Монако станет 86-й страной мира, в которой мы победили», — сказал Линев. И мы надеемся и желаем удачи!

Скажите, а вы не «верблюд»? Помните, это те, кто помогал украинцам ввозить в страну машины"-евробляхи" ? Если и вы когда-то повелись на предложение «по-быстрому» заработать 20−30 долларов, то теперь, после легализации «евроблях» у соседей, вас ожидают серьезные проблемы .

Вспомнили страшное землетрясение в Спитаке — 30 лет уже прошло . Землетрясение в Армении длилось всего 30 секунд, но стало самым разрушительным в истории региона: по официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами, а 500 тысяч армян лишились крова. А мы нашли белорусов, которые тогда спасали Армению . «Приземлились ночью. Представьте: горят костры, и при их свете люди разбирают дома, откладывают еще стройматериалы, которые могут пригодиться, и ищут людей. А рядом гробы стоят. Много-много гробов. Это такая жуть!»





Поговорили с Кристиной Юханнессон, послом Швеции в Беларуси . Она воспитывает двух дочерей, практически идеально говорит по-русски, а еще обожает хоккей. В Минске ее команда — это «Динамо», а любимчик в составе «зубров» — Юнас Энрот. Мы посмотрели вместе с ней матч КХЛ на «Минск-Арене» и узнали, какая Кристина болельщица и что думает о Беларуси и белорусах. «Люди едут сюда из любопытства. И потом вдруг приятно удивляются: Беларусь оказывается не такой, как многие представляли. Знаю, что несколько компаний шведов даже прилетали в Беларусь, чтобы отпраздновать мальчишник. Мы в посольстве очень волновались, как все пройдет», — улыбается дипломат.

Побывали в Раубичах, посмотрели на очередные замечательные дома белорусов. Раубичи давно ценятся — за живописные холмы, лес, вид на водоем. А сейчас и за то, что нобелевский лауреат Светлана Алексиевич тут купила дом. Застройка бывшей деревни каждый год совершенствуется — все меньше хат, все больше вилл. Смотрите сами ! Главное, чтобы ни строители, ни отделочники, ни дорожники отсюда не попадали на нашу «Доску позора» — а то в очередном выпуске очередной стыд !

Кстати, а вы замечали, что столица, в отличие от милых коттеджных поселков, начинает походить на какую-то резервацию? С каждым днем вдоль столичных дорог, а также на полосах, разделяющих транспортные потоки, появляется все больше металлических ограждений. Предполагается, что заборы не дадут выйти пешеходам на проезжую часть и, как следствие, снизят аварийность. Среди горожан мнения о таком благоустройстве неоднозначные — и мы решили разобраться, зачем и кому нужны эти заборы и нельзя ли нас защищать поэстетичнее.





А вот у нас очень некрасивая история. Российский «Первый канал» в ноябре показал минчанина в сюжете, посвященном годовщине Евромайдана. Его представили чужим именем и выдали за жителя Украины: в сюжете «участник Евромайдана Кирилл Чубенко» рассказывает, что у него нет отопления, а при новой власти его жизнь стала только хуже. Потом открылась правда: никакой парень не украинец и не участник Майдана. Зачем он согласился врать с экрана?! Но давайте примем во внимание, что Виталий (на самом деле его зовут так) ошибку признает и перед всеми извиняется, — и будем добрее друг к другу.

Еще мы тут, в Минске, на очень интересном суде побывали. «Боря, ты мне должен три ляма долларов. Если не начнешь отдавать завтра, я начну телодвижения. (…) Иди, б., бери лопату, вырывай три ляма и отдавай. Или давай, переводи недвижку на меня, офис, квартира там у тебя на Независимости, дом на миллион. Боря, ты потерял кредит моего доверия. (…) Я очищу этот мир от тебя. (…) Или я иду в „ментовку“», — вот такие переговоры вели между собой… нет, не бандиты. С записи этого телефонного разговора закрутилось уголовное дело в отношении уже бывших сотрудников Министерства обороны и бизнесменов, которые поставляли дизельное топливо для Минобороны РБ из Литвы. Там все: и «откаты», и подарки на новый год с алкоголем и 10 тыс. долларов в подарочном пакете…

И последние мировые новости. У правящей партии Германии новый лидер , знакомьтесь — Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК, называет ее местная пресса, — и вот что вам стоит о ней знать ). Да-да, уже не Меркель (а ее провожали аплодисментами, многие не могли сдержать слез). Но в стране уверены: АКК полностью лояльна Меркель и с ее приходом в партии и в стране ничего кардинально меняться не будет. «Мини-Меркель», «любимица Меркель» — так называет Аннегрет немецкая пресса.

А экс-президента Армении Роберта Кочаряна вчера арестовали по обвинению в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Сам он называет свое преследование политическим, «вендеттой» со стороны власти против него и его семьи.

Все новости пятницы, 7 декабря

Кстати. Забыли вам по-быстрому объяснить, как мы прожили этот год и будем жить в следующем с точки зрения экономических прогнозов. Сейчас расскажем, как Нацбанк и правительство будут решать поставленные президентом задачи и почему сейчас они действуют по правилу «день простоять и ночь продержаться». Чего и нам всем желаем!

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