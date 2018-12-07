8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 9 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресение будет облачно. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по западу пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидаются туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет южный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от 1 мороза до 5 тепла.-0-

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