|
Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 9 декабря
08.12.2018 10:48 — Новости Общества | БелТА
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 9 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресение будет облачно. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по западу пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидаются туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет южный умеренный, днем местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от 1 мороза до 5 тепла.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 9 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)