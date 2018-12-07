Конюк анонсировал уголовное дело о мошеннической схеме поставок белорусской молочки в Россию

Александр Конюк. Фото из архива

8 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Правоохранительные органы Беларуси намерены возбудить уголовное дело по фактам поставок белорусской молочной продукции в Россию, имеющим признаки мошенничества. Об этом генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк сообщил сегодня журналистам в Москве перед совещанием в посольстве Беларуси в России с руководителями субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий по вопросам сокращения просроченной дебиторской задолженности, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам генпрокурора, выявлена ситуация, когда белорусское предприятие направляло молочную продукцию в Россию в адрес мошеннической структуры. "Сейчас мы проводим прокурорскую проверку и результатом почти на 100% явится возбуждение уголовных дел по этому поводу", - подчеркнул он.

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