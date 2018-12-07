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В Мингорисполкоме рассказали, когда закончат ремонт потолка и откроют ТРЦ «Арена-Сити»

08.12.2018 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Ремонт обрушившегося подвесного потолка в ТРЦ «Арена-Сити» планируют завершить к 25 декабря. Об этом сообщил во время прямой линии заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев, передает агентство «Минск-Новости». На эту же дату намечено и открытие всего торгового центра.  Пока в ТРЦ работают продовольственный магазин, фитнес-центр и паркинг.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Зампредседателя Мингорисполкома рассказал о ремонтных работах, которые идут круглосуточно: днем трудятся 60 человек, ночью — 40. После обрушения необходимо восстановить 6 тысяч кв. м. потолка. Работы целиком выполнены на площади 1 тысяча кв. м.

Напомним, 12 ноября в ТРЦ «Арена-Сити» на проспекте Победителей обвалился подвесной потолок из гипсокартона общей площадью 150 кв. м. По предварительной версии, это произошло из-за обрыва креплений. В результате происшествия пострадали две девушки. 24-летнюю продавщицу цветочного киоска, которая оказалась под обломками потолка, забрали на скорой, оказали помощь и в тот же день отпустили домой. Вторая пострадавшая обратилась в учреждение здравоохранения спустя несколько часов после происшествия. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело. После случившегося в городе проверяют аналогичные конструкции в торговых объектах.

Торгово-развлекательный центр «Арена-Сити» открыли в мае 2013 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Ремонт обрушившегося подвесного потолка в ТРЦ «Арена-Сити» планируют завершить к 25 декабря.
 
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