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В Мингорисполкоме рассказали, когда закончат ремонт потолка и откроют ТРЦ «Арена-Сити»
08.12.2018 13:03 — Новости Общества | Tut.by
Ремонт обрушившегося подвесного потолка в ТРЦ «Арена-Сити» планируют завершить к 25 декабря. Об этом сообщил во время прямой линии заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев, передает агентство
Зампредседателя Мингорисполкома рассказал о ремонтных работах, которые идут круглосуточно: днем трудятся 60 человек, ночью — 40. После обрушения необходимо восстановить 6 тысяч кв. м. потолка. Работы целиком выполнены на площади 1 тысяча кв. м.
Напомним, 12 ноября в ТРЦ «Арена-Сити» на проспекте Победителей
Торгово-развлекательный центр «Арена-Сити» открыли в мае 2013 года.
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Ремонт обрушившегося подвесного потолка в ТРЦ «Арена-Сити» планируют завершить к 25 декабря.
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