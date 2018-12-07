Хештег #тыжволонтер и «Елка желаний». В Гродно проходит областной молодежный волонтерский форум





На форум приехали лучшие волонтеры области, которые постоянно проявляют себя в добрых делах. Красный Крест участвует в поисковых операциях, его члены работают на месте бедствий и в любую минуту готовы прийти на помощь. Также Красный Крест оказывает юридическую помощь, организовывает акции, информирует и обучает.







– Особенность наших форумов в том, что они с одной стороны поощряющие – мы награждаем лучших членов организации, а с другой – обучающие. В эти два дня проходят тренинги и мастер-классы. Особенность этого года заключается в том, что мы говорим и об имиджевых вещах, важных для организации. Например, продвигаем хештег #тыжволонтер в социальных сетях и просим волонтеров активней отмечаться с его помощью. Потому что, если перейти по нему, наприаер, в инстаграмме, большая часть публикаций рассказывает об экологах и защитниках животных. Но направление работы Красного Креста гораздо шире. Важно, чтобы люди показывали свою деятельность, – рассказал Валерий Краевский, специалист по работе с молодежью Гроднеской областной организации Белорусского Общества Красного Креста.









Корреспондент «ГП» пообщался с участниками форума и узнал, чем именно они занимаются, будучи волонтерами.



