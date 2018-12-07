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Сбой программного обеспечения в литовских пунктах пропуска пока не восстановлен, движение затруднено
08.12.2018 15:47 — Новости Общества | БелТА
8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за сбоя программного обеспечения в литовских пунктах пропуска существенно затруднено движение транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
"Движение транспортных средств через все белорусско-литовские пункты пропуска существенно затруднено как на въезд в Литовскую Республику, так и на выезд", - сообщили в Гродненской региональной таможне.
Планирующих поездки за границу просят учитывать эту информацию. В случае изменения ситуации Гродненская региональная таможня проинформирует дополнительно.-0-
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Сбой программного обеспечения в литовских пунктах пропуска пока не восстановлен, движение затруднено
8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за сбоя программного обеспечения в литовских пунктах пропуска существенно затруднено движение транспорта. Об этом БЕЛТА...
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