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Сбой программного обеспечения в литовских пунктах пропуска пока не восстановлен, движение затруднено

08.12.2018 15:47 — Новости Общества | БелТА  
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8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за сбоя программного обеспечения в литовских пунктах пропуска существенно затруднено движение транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Утром 8 декабря в литовских пунктах пропуска произошел сбой программного обеспечения. По данным, полученным от сопредельной стороны, работоспособность информационных систем пока не восстановлена.

"Движение транспортных средств через все белорусско-литовские пункты пропуска существенно затруднено как на въезд в Литовскую Республику, так и на выезд", - сообщили в Гродненской региональной таможне.

Планирующих поездки за границу просят учитывать эту информацию. В случае изменения ситуации Гродненская региональная таможня проинформирует дополнительно.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за сбоя программного обеспечения в литовских пунктах пропуска существенно затруднено движение транспорта. Об этом БЕЛТА...
 
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