Сбой программного обеспечения в литовских пунктах пропуска пока не восстановлен, движение затруднено

8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за сбоя программного обеспечения в литовских пунктах пропуска существенно затруднено движение транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Утром 8 декабря в литовских пунктах пропуска произошел сбой программного обеспечения. По данным, полученным от сопредельной стороны, работоспособность информационных систем пока не восстановлена.

"Движение транспортных средств через все белорусско-литовские пункты пропуска существенно затруднено как на въезд в Литовскую Республику, так и на выезд", - сообщили в Гродненской региональной таможне.

Планирующих поездки за границу просят учитывать эту информацию. В случае изменения ситуации Гродненская региональная таможня проинформирует дополнительно.-0-