Хештег #тыжволонтер и «Елка желаний». В Гродно проходит областной молодежный волонтерский форум

В конце каждого года Гродненская областная организация Белорусского Общества Красного Креста на этом форуме подводит итоги своей работы, представляет новые проекты и задает векторы будущего развития организации.



– Один из волонтерских проектов – «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси». В нем принимают участие 4 района Минской области и 4 района Гродненской: Лидский, Волковысский, Островецкий, Гродненский. Он направлен именно на регионы, так как в городах движение Красного Креста хорошо развито, а вот чем дальше от центра, тем волонтерская активность ниже. И мы оказываем помощь именно тем, кто в ней нуждается. Во всех районах волонтеры провели исследования, в ходе которых выяснили, какая категория людей получает меньше внимания, – рассказала Екатерина Сидорович, гродненский областной координатор проекта «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси».







На форум приехали лучшие волонтеры области, которые постоянно проявляют себя в добрых делах. Красный Крест участвует в поисковых операциях, его члены работают на месте бедствий и в любую минуту готовы прийти на помощь. Также Красный Крест оказывает юридическую помощь, организовывает акции, информирует и обучает.











– Особенность наших форумов в том, что они с одной стороны поощряющие – мы награждаем лучших членов организации, а с другой – обучающие. В эти два дня проходят тренинги и мастер-классы. Особенность этого года заключается в том, что мы говорим и об имиджевых вещах, важных для организации. Например, продвигаем хештег #тыжволонтер в социальных сетях и просим волонтеров активней отмечаться с его помощью. Потому что, если перейти по нему, например, в инстаграмме, большая часть публикаций рассказывает об экологах и защитниках животных. Но направление работы Красного Креста гораздо шире. Важно, чтобы люди показывали свою деятельность, – рассказал Валерий Краевский, специалист по работе с молодежью Гроднеской областной организации Белорусского Общества Красного Креста.













Корреспондент «ГП» пообщался с участниками форума и узнал, чем именно они занимаются, будучи волонтерами.







Вероника учится в ГрГУ имени Янки Купалы, в этом году получит диплом юриста со знанием экономики. Она – волонтер с первого курса, состоит в отряде быстрого реагирования по чрезвычайным ситуациям и розыску.



– Еще со школы занималась волонтерской деятельностью, была в поисковом отряде «Ангел». Волонтерская работа очень интересная, во время нее получила много знаний, которые я не раз применяла в жизни. В общежитии не единожды пригодились мои навыки. Однажды одногруппница рассекла бровь, рана была глубокая, открылось сильное кровотечение. Ее соседки по комнате приложили кусок замороженного мяса прямо к ране, это совсем не помогло остановить кровотечение. Я же все сделала быстро и как надо.