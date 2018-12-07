Хештег #тыжволонтер и «Елка желаний». В Гродно проходит областной молодежный волонтерский форум

В конце каждого года Гродненская областная организация Белорусского Общества Красного Креста на этом форуме подводит итоги своей работы, представляет новые проекты и задает векторы будущего развития организации.
– Один из волонтерских проектов – «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси». В нем принимают участие 4 района Минской области и 4 района Гродненской: Лидский, Волковысский, Островецкий, Гродненский. Он направлен именно на регионы, так как в городах движение Красного Креста хорошо развито, а вот чем дальше от центра, тем волонтерская активность ниже. И мы оказываем помощь именно тем, кто в ней нуждается. Во всех районах волонтеры провели исследования, в ходе которых выяснили, какая категория людей получает меньше внимания, – рассказала Екатерина Сидорович, гродненский областной координатор проекта «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси».
На форум приехали лучшие волонтеры области, которые постоянно проявляют себя в добрых делах. Красный Крест участвует в поисковых операциях, его члены работают на месте бедствий и в любую минуту готовы прийти на помощь. Также Красный Крест оказывает юридическую помощь, организовывает акции, информирует и обучает.
– Особенность наших форумов в том, что они с одной стороны поощряющие – мы награждаем лучших членов организации, а с другой – обучающие. В эти два дня проходят тренинги и мастер-классы. Особенность этого года заключается в том, что мы говорим и об имиджевых вещах, важных для организации. Например, продвигаем хештег #тыжволонтер в социальных сетях и просим волонтеров активней отмечаться с его помощью. Потому что, если перейти по нему, например, в инстаграмме, большая часть публикаций рассказывает об экологах и защитниках животных. Но направление работы Красного Креста гораздо шире. Важно, чтобы люди показывали свою деятельность, – рассказал Валерий Краевский, специалист по работе с молодежью Гроднеской областной организации Белорусского Общества Красного Креста.
Корреспондент «ГП» пообщался с участниками форума и узнал, чем именно они занимаются, будучи волонтерами.
– Еще со школы занималась волонтерской деятельностью, была в поисковом отряде «Ангел». Волонтерская работа очень интересная, во время нее получила много знаний, которые я не раз применяла в жизни. В общежитии не единожды пригодились мои навыки. Однажды одногруппница рассекла бровь, рана была глубокая, открылось сильное кровотечение. Ее соседки по комнате приложили кусок замороженного мяса прямо к ране, это совсем не помогло остановить кровотечение. Я же все сделала быстро и как надо.
– В Красный Крест вступил еще в колледже. Понимаю, что прозвучит пафосно, но я с детства мечтал помогать людям. Это потрясающе видеть улыбки тех, кому ты помог. Волонтерство мне в радость, поэтому совмещать его с повседневными делами не трудно. Если где-то намечаются мероприятия или акции, всегда участвую. Родители рады, что я помогаю другим и направляю свои силы и время в полезное русло. В преддверии Нового года Красный Крест организовывает акцию «Елка желаний», во время нее мы собираем подарки для детских домов.
– Наш отряд сформировался не так давно, но с каждым днем набирает обороты. Вдохновились на создание после поисков Максима Мархалюка, в которых принимали участие. Сам я в Красном Кресте с 1993 года. Всегда был рад помочь людям. Вообще, в Волковыске сильная база волонтеров. Центр социального обслуживания населения тесно сотрудничает с Красным Крестом, совместно в скором времени реализуем проект по защите уязвимого населения, будем работать с женщинами, пострадавшими от семейного насилия, – рассказывает волонтер.
Проект «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси» только начинает свою работу в Гродненской области. Организован он при финансовой поддержке Европейского союза и Датского Красного Креста в сотрудничестве с местными органами власти.