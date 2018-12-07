ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хештег #тыжволонтер и «Елка желаний». В Гродно проходит областной молодежный волонтерский форум

08.12.2018 — Новости Общества | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A

В конце каждого года Гродненская областная организация Белорусского Общества Красного Креста на этом форуме подводит итоги своей работы, представляет новые проекты и задает векторы будущего развития организации. 

– Один из волонтерских проектов – «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси». В нем принимают участие  4 района Минской области и 4 района Гродненской: Лидский, Волковысский, Островецкий, Гродненский. Он направлен именно на регионы, так как в городах движение Красного Креста хорошо развито, а вот чем дальше от центра, тем волонтерская активность ниже. И мы оказываем помощь именно тем, кто в ней нуждается. Во всех районах волонтеры провели исследования, в ходе которых выяснили, какая категория людей получает меньше внимания, – рассказала Екатерина Сидорович, гродненский областной координатор проекта «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси». 



На форум приехали лучшие волонтеры области, которые постоянно проявляют себя в добрых делах. Красный Крест участвует в поисковых операциях, его члены работают на месте бедствий и в любую минуту готовы прийти на помощь. Также Красный Крест оказывает юридическую помощь, организовывает акции, информирует и обучает. 

Хештег #тыжволонтер и «Елка желаний». В Гродно проходит областной молодежный волонтерский форум
Хештег #тыжволонтер и «Елка желаний». В Гродно проходит областной молодежный волонтерский форум


– Особенность наших форумов в том, что они с одной стороны поощряющие – мы награждаем лучших членов организации, а с другой – обучающие. В эти два дня проходят тренинги и мастер-классы. Особенность этого года заключается в том, что мы говорим и об имиджевых вещах, важных для организации. Например, продвигаем хештег #тыжволонтер в социальных сетях и просим волонтеров активней отмечаться с его помощью. Потому что, если перейти по нему, например, в инстаграмме, большая часть публикаций рассказывает об экологах и защитниках животных. Но направление работы Красного Креста гораздо шире. Важно, чтобы люди показывали свою деятельность, – рассказал Валерий Краевский, специалист по работе с молодежью Гроднеской областной организации Белорусского Общества Красного Креста. 

Хештег #тыжволонтер и «Елка желаний». В Гродно проходит областной молодежный волонтерский форум
Хештег #тыжволонтер и «Елка желаний». В Гродно проходит областной молодежный волонтерский форум
Хештег #тыжволонтер и «Елка желаний». В Гродно проходит областной молодежный волонтерский форум


Корреспондент «ГП» пообщался с участниками форума и узнал, чем именно они занимаются, будучи волонтерами. 

Хештег #тыжволонтер и «Елка желаний». В Гродно проходит областной молодежный волонтерский форум

Вероника учится в ГрГУ имени Янки Купалы, в этом году получит диплом юриста со знанием экономики. Она – волонтер с первого курса, состоит в отряде быстрого реагирования по чрезвычайным ситуациям и розыску. 

– Еще со школы занималась волонтерской деятельностью, была в поисковом отряде «Ангел». Волонтерская работа очень интересная, во время нее получила много знаний, которые я не раз применяла в жизни.  В общежитии не единожды пригодились мои навыки. Однажды одногруппница рассекла бровь, рана была глубокая, открылось сильное кровотечение. Ее соседки по комнате приложили кусок замороженного мяса прямо к ране, это совсем не помогло остановить кровотечение. Я же все сделала быстро и как надо. 
 

Хештег #тыжволонтер и «Елка желаний». В Гродно проходит областной молодежный волонтерский форум

Николай – студент второго курса экономического факультета Гродненского аграрного университета. В Красном Кресте парень занимается организационной деятельностью. 

– В Красный Крест вступил еще в колледже. Понимаю, что прозвучит пафосно, но я с детства мечтал помогать людям. Это потрясающе видеть улыбки тех, кому ты помог. Волонтерство мне в радость, поэтому совмещать его с повседневными делами не трудно. Если где-то намечаются мероприятия или акции, всегда участвую. Родители рады, что я помогаю другим и направляю свои силы и время в полезное русло. В преддверии Нового года Красный Крест организовывает акцию «Елка желаний», во время нее мы собираем подарки для детских домов. 


Хештег #тыжволонтер и «Елка желаний». В Гродно проходит областной молодежный волонтерский форум

Сергей из Волковыска, он состоит в отряде быстрого реагирования по чрезвычайным ситуациям и розыску. 

– Наш отряд сформировался не так давно, но с каждым днем набирает обороты. Вдохновились на создание после поисков Максима Мархалюка, в которых принимали участие. Сам я в Красном Кресте с 1993 года. Всегда был рад помочь людям. Вообще, в Волковыске сильная база волонтеров. Центр социального обслуживания населения тесно сотрудничает с Красным Крестом, совместно в скором времени реализуем проект по защите уязвимого населения, будем работать с женщинами, пострадавшими от семейного насилия, – рассказывает волонтер. 

Проект «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси» только начинает свою работу в Гродненской области.  Организован он при финансовой поддержке Европейского союза и Датского Красного Креста в сотрудничестве с местными органами власти. 
 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце каждого года Гродненская областная организация Белорусского Общества Красного Креста на этом форуме подводит итоги своей работы, представляет новые...
 
Новости дня
Новости общества
 
Команда управления образования Сморгонского райисполкома выиграла районную спартакиаду среди молодых специалистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика