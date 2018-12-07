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МИД рассказал белорусам о мерах предосторожности в Париже

08.12.2018 17:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство иностранных дел Беларуси выпустило рекомендации для граждан Беларуси, которые оказались во Франции во время протестов «желтых жилетов» или только собираются в страну.


Фото: Reuters

Ведомство просит избегать мест массового скопления людей, особенно одетых в желтые жилеты, отслеживать ситуацию на дорогах с помощью онлайн-сервисов, а если дорогу вам заблокировали протестующие, не предпринимать радикальных действий. Также ведомство публикует контакты для связи на случай, если вы попали в чрезвычайную ситуацию.


Инфографика: МИД Беларуси

Напомним, протесты, вызванные ростом цен на топливо, начались в разных регионах Франции 17 ноября. Манифестации идут четвертые выходные подряд и выливаются в столкновения с силовиками. В ходе протестных акций за последние три недели погибли 4 человека.

Власти Франции в начале декабря пошли на уступки и официально ввели мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо. Позже стало известно, что налог на топливо во Франции не будет повышаться в течение всего 2019 года. Однако протесты продолжились. В правительстве Франции заявили, что радикалы хотят свергнуть власть с помощью «желтых жилетов».

 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси выпустило рекомендации для граждан Беларуси, которые оказались во Франции во время протестов «желтых жилетов» или только...
 
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