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МИД рассказал белорусам о мерах предосторожности в Париже
08.12.2018 17:50 — Новости Общества | Tut.by
Министерство иностранных дел Беларуси
Ведомство просит избегать мест массового скопления людей, особенно одетых в желтые жилеты, отслеживать ситуацию на дорогах с помощью онлайн-сервисов, а если дорогу вам заблокировали протестующие, не предпринимать радикальных действий. Также ведомство публикует контакты для связи на случай, если вы попали в чрезвычайную ситуацию.
Напомним, протесты, вызванные ростом цен на топливо, начались в разных регионах Франции 17 ноября. Манифестации идут
Власти Франции в начале декабря пошли на уступки и официально
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Министерство иностранных дел Беларуси выпустило рекомендации для граждан Беларуси, которые оказались во Франции во время протестов «желтых жилетов» или только...
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