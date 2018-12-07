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О тех, кто там был

08.12.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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Подведены итоги областного конкурса видеофильмов, посвященного 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы в Великой Отечественной войне. Этот конкурс проводился по инициативе областного совета ветеранов и по согласованию с главным управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилёвского облисполкома. В одной из номинаций 1-е место присуждено видеофильму СШ № 2 Глуска «О тех, кто там был», снятом Дмитрием и Оксаной Сокол, рассказал редакции председатель районного совета ветеранов Валерий Суравнёв, их работа признана лучшей среди 53 видеофильмов — участников номинации «Героическая история регионов и области в Великой Отечественной войне». Все, кто видел этот фильм, отмечают правдивость всего показанного, потому что своими воспоминаниями делятся очевидцы военных событий, о том, что ими пережито, говорят многочисленные награды ветеранов, номер на руке бывшей малолетней узницы концлагеря, яркой иллюстрацией их рассказа являются кадры военной кинохроники.

— Фильм трогает за живое, и его победа в этом областном видеоконкурсе совершенно справедлива, — говорит Валерий Суравнёв. — Он будет показан по могилёвскому телевидению. Также по условиям конкурса все призеры будут награждены Почетными грамотами, дипломами и ценными подарками от организаторов.

Т. ЛУГАВАЯ

 
 
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Подведены итоги областного конкурса видеофильмов, посвященного 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы в Великой...
 
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