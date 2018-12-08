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Молодая мама из Жабинки создает удивительную «ледяную» бижутерию

09.12.2018 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
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В «льдинках» прозрачной смолы застыли цветы — васильки, гортензии, розы, одуванчики, незабудки… «Эти серьги с анютиными глазками я сделала маме, кулон с розеткой одуванчика — дочке, а брошь с гелихризумом — подруге», — перебирает свои «сокровища» Надежда Бодрова. Сама молодая мама примеряет обновку — изящные сережки с маленькими бутонами розочек внутри. Девушка создает чудесную бижутерию и может быть уверена: второй такой пары не встретишь, пишет Zarya.by.


Фото: автора и Надежды Бодровой

Признаться, на фоне стремительно приближающихся праздников я с белой завистью поглядываю на хенд-мейд коллекцию Надежды: она с подарками на Новый год уже определилась, причем презенты все как на подбор — красивые, оригинальные. А мне, как и многим другим, только предстоит беготня по магазинам…

— Так в чем же дело? — удивляется мастерица. — Это так просто — я научу! И сможете порадовать близких замечательными сюрпризами, сделанными своими руками.

Хобби у молодой мамы из Жабинки очень удобное для декретного отпуска — много времени не отнимает, больших «вложений» не требует. Художественный вкус и внимание к деталям приветствуются.


Когда узнаю, что Надежда по профессии инженер-радиолог и «присматривала» в лаборатории станции обезжелезивания Жабинковского ЖКХ за составом воды, невольно провожу параллель между увлечением техникой объемной заливки и работой девушки. В чистую, как слеза, прозрачную «каплю» броши или сережки она «окунает» живые цветы. Получается эффектное и стильное украшение.

— Может быть, и работа повлияла на выбор хобби. Хотя я сама по себе человек увлекающийся, «рукастый» — валяла из шерсти игрушки, делала цветы из фоамирана… — улыбается девушка. — Увидела в интернете новую технику, захотелось попробовать. Стала искать информацию, смотреть мастер-классы — люди охотно делятся своими уроками. Так и освоила.

Итак, для творчества нам необходимы следующие «ингредиенты»: эпоксидная ювелирная смола (она, как правило, двухкомпонентная, идет с отвердителем в паре), фурнитура, наждачка и полироль. Ну и, конечно, цветы.


Смолу и фурнитуру Надя приобретает через интернет — никакого дефицита нет, наждачкой и полиролью для фар снабжает муж. А гербарий собирают всем миром: о хобби девушки знают близкие, друзья и охотно дарят ей полевые и садовые цветы.

— Свекровь заготавливала мне незабудки, когда я в роддоме была. А муж вот на грибной охоте добыл миниатюрные лисички и мох — тоже пошли в дело, получились оригинальные кулоны, — увлеченно рассказывает Надежда.

Делится девушка и своими хитростями: начинать осваивать технику стоит с плоской заливки — к примеру, взять листок плюща и поэкспериментировать с брошкой. Далее переходим к тонкостям сушки цветов: чтобы одуванчик не утратил «пушистость», его «прическу» нужно зафиксировать лаком для волос.


— Цветок должен быть идеально высушен. Хорошо сушить в манной крупе — она вбирает влагу, — объясняет она процесс. — Затем берем молд (специальную заливочную форму). Кстати, их можно купить, а можно сделать самому (формы вырезаются из силикона по контуру подшипника или шарика нужного диаметра). Аккуратно помещаем в него цветок и закрепляем. Заливаем смолой (тут важно выдержать необходимую пропорцию — не волнуйтесь, все подробности можно подсмотреть в интернете). Держим сутки, раскрываем форму и достаем наш кулон.

Однако это еще не финал — придется потрудиться над формой изделия и добиться прозрачности. Пока что будущий кулон шероховатый, с кратерами пузырьков. Все несовершенства нужно устранить — отшлифовать наждачкой и тщательно отполировать. Именно этот этап отнимает больше всего времени.


Зато результат с лихвой компенсирует затраченные усилия. Подруги и родственницы щеголяют в нарядных аксессуарах от хенд-мейд мастера Надежды.

Восторженными отзывами пестрят странички соцсетей, где девушка выкладывает фотографии своих работ. Еще бы, получается просто сказочно — как раз в духе волшебства зимних праздников. Так почему бы не попробовать сотворить такое чудо самому?


 
 
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Хобби у молодой мамы из Жабинки очень удобное для декретного отпуска - много времени не отнимает, больших «вложений» не требует. Художественный вкус и внимание к...
 
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