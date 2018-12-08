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Открытие нового административного здания Доброславского лесничества стало историческим моментом
09.12.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Недавно состоялось торжественное открытие административного здания Доброславского лесничества Телеханского лесхоза.
Ю.В. Линкевич назвал день открытия нового административного здания лесничества историческим моментом как для его сотрудников, так и для вышестоящих подразделений. Немаловажным обстоятельством, без сомнения, является создание достойных условий труда для работников. Нынешнее здание лесничества было построено в 1957 году, со временем оно обветшало и стало мало пригодным для работы. Поэтому было принято решение о выделении лесничеству нового здания. Ю.В. Линкевич отметил, что уже на протяжении многих лет проводится планомерная работа по обновлению административных зданий лесничеств Телеханского лесхоза, которых в его составе 14, прилегающих к ним территорий. Немаловажным является тот факт, что в эту работу большой вклад внес предшественник Юрия Викторовича – бывший директор Телеханского лесхоза А.Ф. Лобачевский.
Поздравляя работников Доброславского лесничества с получением нового здания, Н.Н. Кривицкий отметил, что это событие происходит как раз в Год малой родины. И лесники, как никто, знают, каких усилий стоит сберечь и приумножить богатства их малой родины.
В подарок от администрации Телеханского лесхоза и Брестского ГЛХО сотрудники Доброславского лесничества получили в подарок по компьютеру.
Инна УРБАНОВИЧ.
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