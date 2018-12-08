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Открытие нового административного здания Доброславского лесничества стало историческим моментом

09.12.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Недавно состоялось торжественное открытие административного здания Доброславского лесничества Телеханского лесхоза.

Открытие нового административного здания Доброславского лесничества стало историческим моментом
В церемонии принимали участие заместитель генерального директора Брестского ГЛХО Н.Н. Кривицкий, директор Телеханского лесхоза Ю.В. Линкевич, председатель Бобриковского сельисполкома А.А. Банцевич, директор ОАО «Новодворское-агро» А.Н. Богдан, ОАО «Лыще» К.В. Линкевич, представители трудовых коллективов и жители деревень Бобриковского сельсовета.

Ю.В. Линкевич назвал день открытия нового административного здания лесничества историческим моментом как для его сотрудников, так и для вышестоящих подразделений. Немаловажным обстоятельством, без сомнения, является создание достойных условий труда для работников. Нынешнее здание лесничества было построено в 1957 году, со временем оно обветшало и стало мало пригодным для работы. Поэтому было принято решение о выделении лесничеству нового здания. Ю.В. Линкевич отметил, что уже на протяжении многих лет проводится планомерная работа по обновлению административных зданий лесничеств Телеханского лесхоза, которых в его составе 14, прилегающих к ним территорий. Немаловажным является тот факт, что в эту работу большой вклад внес предшественник Юрия Викторовича – бывший директор Телеханского лесхоза А.Ф. Лобачевский.

– Для коллектива лесничества в составе 23 сотрудников созданы все условия для их полноценной и комфортной работы, а также для отдыха, – рассказывает директор Телеханского лесхоза Ю.В. Линкевич. – На первом этаже располагаются три рабочих кабинета – лесничего, бухгалтера, помощника лесничего и мастеров, комната приема пищи, санузел, на втором этаже – зал заседаний, комната отдыха, санузел. Кроме того, благоустроена прилегающая территория, имеются необходимые хозпостройки.

Поздравляя работников Доброславского лесничества с получением нового здания, Н.Н. Кривицкий отметил, что это событие происходит как раз в Год малой родины. И лесники, как никто, знают, каких усилий стоит сберечь и приумножить богатства их малой родины.

В подарок от администрации Телеханского лесхоза и Брестского ГЛХО сотрудники Доброславского лесничества получили в подарок по компьютеру.

Открытие нового административного здания Доброславского лесничества стало историческим моментом
После перерезания традиционной красной ленточки сотрудники коллектива приступили к работе в новых условиях. Успехов и плодотворного труда на благо своего региона и страны!

Инна УРБАНОВИЧ.
Фото автора.

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