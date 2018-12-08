Всем, кто хочет и может работать, предоставляется такая возможность!



Основной задачей Декрета № 3 является стимулирование и содействие занятости граждан.

Сегодня в областном банке вакансий около 9 тысяч свободных рабочих мест, при том, что на учете состоит 2,6 тысяч безработных.

Областной рынок труда характеризуется ростом спроса на рабочую силу и обеспеченности свободными рабочими местами. Число вакансий увеличилось относительно начала года почти на 50%.

На одного зарегистрированного безработного приходится 3,5 вакансии. Во всех городах областного подчинения и районах число вакансий превышает количество состоящих на учете безработных. В разрезе регионов наибольшее количество вакансий на одного безработного приходится в Каменецком (22,5), Барановичском (9,1) и Жабинковском (8,3) районах, наименьшее – в Дрогичинском (2,1), Лунинецком (2,2), Ганцевичском и Столинском (по 2,3) районах.

Основной спрос на кадры сформирован организациями строительства, торговли и промышленности. Востребованы также кадры в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, на транспорте.

Их общего числа (8,9 тыс. вакансий) доля рабочих мест для специалистов (служащих) составляет 32,9% (2,9 тыс.), по рабочим профессиям – 67,1% (6,0 тыс.).

В городской местности заявлено 6,5 тыс. вакансий или 72,7% от общего количества вакансий, в сельской местности – 2,4 тыс. вакансий или 27,3%.

Наиболее востребованными у нанимателей в целом по области являются:

водитель автомобиля,

врач-специалист,

помощник врача,

швея,

медицинская сестра,

продавец,

сборщик обуви,

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,

токарь,

повар,

электромонтер и др.

Численность состоящих на учете безработных уменьшилась с 4,1 тыс. на начала года до 2,6 тыс. человек на 1 декабря 2018 г. Сегодня в числе безработных 347 специалистов (служащих), 1,5 тысяч имеют рабочие профессии, 147 человек не имеют профессии (квалификации).

При самостоятельном поиске работы граждане могут воспользоваться информацией о наличии свободных рабочих мест в сети Интернет на портале Государственной службы занятости Республики Беларусь (в разделе «Соискателю»), которая обновляется ежедневно.

Для содействия трудоустройству каждый гражданин может обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации.

Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома находится по адресу: г. Пинск, ул. Куликова, 29, каб. 18. Справки по телефонам: 31-60-45, 32-22-12, 32-22-87.

Услуги, предлагаемые гражданам, включают:

консультации по вопросу подбора постоянного или временного рабочего места из банка вакансий, заявленных нанимателями;

направление на подготовку, переподготовку, повышение квалификации или обучающие курсы;

содействие самостоятельной занятости путем выделения субсидии и др.

За 11 месяцев 2018 года при содействии областной службы занятости трудоустроено почти 21,0 тыс. граждан, в том числе 12,7 тыс. безработных. В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда организовано обучение 967 безработных по 36 различным профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда, в том числе с гарантией последующего трудоустройства. 158 безработным, решившим организовать собственное дело, службой занятости предоставлена финансовая поддержка в виде субсидии.

Консультативная помощь по вопросам занятости и конкретная помощь по трудоустройству может быть оказана гражданам также постоянно действующими комиссиями, созданными в рамках реализации Декрета № 3. Данные комиссии созданы в каждом районе и городах областного подчинения, а также в администрациях Ленинского и Московского районов г. Бреста.

В рамках выполнения требований Декрета № 3 в республике сформирована база трудоспособных граждан , не занятых в экономике.

Для уточнения сведений о нахождении граждан в данной базе, они могут лично обратиться в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации или в службу «одно окно».

Адреса и контактные телефоны комиссий и службы «одно окно» можно уточнить на сайтах горрайисполкомов и администраций г. Бреста, а также в управлениях по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов.