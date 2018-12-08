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Столичная милиция нашла 15-летнюю девушку, которая в понедельник не вернулась домой из школы

09.12.2018 09:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция нашла 15-летнюю девушку, которая в понедельник, 3 декабря, не вернулась из школы домой. О ее местонахождении ничего не было известно. Сообщение о розыске подростка появилось 6 декабря.

«Девушка находилась в компании знакомых, сотрудники милиции передали подростка родителям. Здоровью девушки ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома 8 декабря.

В милиции отметили, что местонахождение 15-летней Валерии Судник установили с использованием методов высоких технологий.

 
 
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Милиция нашла 15-летнюю девушку, которая 3 декабря не вернулась из школы домой. О ее местонахождении ничего не было известно.
 
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