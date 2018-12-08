«Время сейчас туговатое». 10 брестских бабушек мерзнут в старом доме, чтобы «согревать» тех, кому нужнее

83-летняя Зинаида Дмитриевна Косьянюк — одна из десяти бабушек-волонтеров брестского благотворительного дома «Благодать». Раз в неделю она приходит в ветхое неотапливаемое помещение возле городского порта, укутывается потеплее в несколько кофт, надевает сверху белый халат и сортирует по вешалкам, полочкам, коробкам и мешкам килограммы старой одежды, которую затем предлагают нуждающимся. В благотворительный дом за «обновками» приходят бездомные, безработные, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и финансами, семьи — многодетные и не очень. В общем, все кому нужно что-то, что не нужно кому-то другому. За мешки одежды некоторые оставляют пожертвования: пару копеек, рубль, два, пять, которые идут на оплату аренды и электричества. От отопления бабушкам-волонтерам пришлось отказаться — дорого.





Благотворительный дом находится возле брестского городского порта. Одноэтажное здание выглядывает из-за покосившегося зеленого деревянного забора. Белый фасад с завешенными тряпками окнами венчает поросшая мхом крыша. Под ней вывеска — «Благодать».

Вход в дом находится на южной стороне здания. К побеленной кирпичной стене примыкает деревянная пристройка. На двери висит бумажка с указанием рабочих дней и времени работы. «Благодать» открыта со вторника по воскресенье с 10.00 до 16.00.

«После 16.00 вещи бросать в форточку за углом», — гласит приписка.

Приемное окошко, через которое можно оставить одежду в нерабочее время, с улицы закрывается на крючок. На стекле приклеена еще одна бумажка с надписью «форточка», недвусмысленно намекающая, что это именно тот проем, о котором идет речь в записке на двери.

«Хорошее помещение мы оплатить не можем, поэтому соглашаемся на любое»

В благотворительном доме работают десять женщин. Все — пенсионерки. Дежурят парами. В четверг на вахту заступили Зинаида Касьяник и Мария Бахур. Посетителей они встречают в полном обмундировании: несколько кофт под белым халатом, на ногах теплые сапоги, на руках — зимние перчатки. Старое здание не отапливается.

— У нас есть батареи, но мы от отопления сразу отказались, как только вселились. Отопление обошлось бы нам примерно в такую же сумму, как и аренда. Нам это не под силу. Мы не в состоянии столько платить, — говорит Зинаида Дмитриевна.

— А как вы тут согреваетесь?

— Ну мы двигаемся. А когда двигаешься, то как бы и ничего… Я вот была в куртке, но сняла — неповоротливая становлюсь и жарко.





Мария Николаевна — новенькая, а 83-летняя Зинаида Дмитриевна, наоборот, аксакал. В работе благотворительного дома она участвует 25 лет и в шутку говорит, что здесь уже заработала себе «вторую пенсию». За полвека волонтерства к таким условиям она привыкла:

— Нас все время гоняют с места на место. На улице Маяковского у нас был очень хороший подвал. Он обогревался. Там проходили трубы, и не надо было платить за отопление, а тепло все равно было. Это единственное место, где мы раздевались. Только халаты набрасывали. Но там мы недолго пробыли — жильцы начали жаловаться, поставили домофон. У нас ведь посетители всякие бывают. Людям это не нравилось, и нас оттуда попросили. Но мы их понимаем. Потом были на улице Лейтенанта Рябцева. Там сейчас все эти постройки, которые мы занимали, снесли. Сейчас тоже ютимся в помещении под снос. И тут мы на птичьих правах. Не сегодня завтра нас отсюда могут убрать. Здесь же тоже будет все сноситься — будет городской сад. Ну до весны, наверное, доживем. Поэтом опять будем искать новый дом. Хорошее помещение мы оплатить не можем, поэтому соглашаемся на любое. Лишь бы не капало…



Мария Николаевна Бахур в благотворительном доме недавно. Пришла сюда по совету подруги, когда вышла на пенсию

В первый час после открытия Зинаида Дмитриевна с коллегой разбирали вещи, которые им закинули через форточку. Грязную, рваную и изношенную одежду складывали в мусорный пакет — такое они не могут принимать по санитарным нормам. Остальное — развешивали в зале и раскладывали по полкам. Ветоши волонтерам приносят много. Еще на прошлой неделе мешками с некондицией был до потолка завален коридор. Вывезти ветошь на переработку они не могли — дорого. После того, как о проблеме написали в областной газете «Заря» , на помощь волонтерам пришел брестчанин Константин Меркулов. Приехал на бусике с двумя грузчиками. Они закинули мешки в кузов, отвезли, сдали на вторсырье — еще и деньги назад бабушкам привезли.

— Поблагодарите его пожалуйста, он нам очень помог, — попросила собеседница.





«Выкинуть — жалко, ведь хорошее состояние»

Зинаида Дмитриевна отвлеклась от сортировки одежды и повела по дому — чтобы согреться. Тур получился очень коротким. Вещи размещаются в двух комнатах и предбаннике. В главном зале у входа стоит шкаф с книгами и видеокассетами, в центре овальная стойка, увешанная женской и детской одеждой. Внизу — коробки с сапогами, туфлями, кроссовками, балетками. На стене, возле иконы Богоматери, вывешены блузки.

В соседней комнате — мужской отдел. По заполненности он немного уступает женскому. Особенно в части обуви. Как шутят волонтеры, мужчины свои ботинки донашивают до дыр.

Около 12.00 в благотворительный дом пришел брестчанин Илья. Мужчина передал волонтерам пакет с вещами. Илья о «Благодати» узнал от священника. Сюда он приходит во второй раз.

— Бывают такие ситуации, когда не носятся какие-то вещи или осталась одежда от того, кому она уже не нужна — отошел в другой мир. Выкинуть жалко, ведь хорошее состояние. Может кому-то пригодится. Пускай люди пользуются, что здесь такого. Тут же даже название «Благодать» — то есть благо дать.





После Ильи в дом зашла Анна, мать двоих детей: трех и пяти лет. Благотворительный дом ей посоветовала посетить подруга. Анна походила по рядам одежды и собрала небольшой пакет детских вещей малышам в садик. Затем оставила бабушкам пожертвование и ушла.

Вместе с Анной одежду себе выбирала таролог и парапсихолог Елена. Женщина — индивидуальный предприниматель, гадает на картах и воске. В благотворительный дом она пришла впервые:

— Наужны какие-то вещи, а денег сейчас нет. Своей одежды хватает, но я резко поправилась за полгода — и все свое уже маленькое. Я себе свитерочек нашла, — Елена показала пуловер розового цвета, — Модель «летучая мышь». Сейчас такое модно. Мне не подойдет — сестре отдам. Завтра, если не поленюсь, два пакета своей одежды сюда принесу. Подруга говорит: не неси, похудеешь. Но вряд ли похудею.

«Берем все бесплатно, но отдаем за пожертвования»

Благотворительный дом работает по принципу буккроссинга. Любой может придти сюда и взять сколько угодно одежды. Взамен можно передать волонтерам другую одежду или оставить пожертвование. Фиксированной ставки нет: кто сколько может. Если у посетителя нет ни денег, ни одежды на обмен, то ничего оставлять не нужно.

— Если человек берет много, то он дает нам пожертвования: три рубля, два рубля, иногда даже пять рублей дадут. Нам это надо. Потому, что мы платим аренду за помещение, а сейчас все время темно и мы пользуемся светом. Ну и чай хоть раз в день должны себе вскипятить, погреться. Все это расходы. Свет у нас дорогой. Все это денежки, поэтому мы экономим. Нам достали обогреватель, но мы его отставили в сторонку — это ведь все деньги, а где их взять, — говорит Зинаида Дмитриевна — и смеется. — Мы такие хитрые. Берем все бесплатно, но отдаем за пожертвования. Но люди все понимают. Есть уже такие, которые к нам годами приходит. Мы их знаем. Уже и дети их в нашем доме «Благодать» вырастают.





Контингент в «Благодати» разный. Приходят и пенсионеры, и многодетные мамы, и безработные, и бомжи. Не пускают только пьяных. Таких волонтеры припугивают участковым, чья визитная карточка приколота к стене у рабочего стола.

Всех, кто оставляет пожертвование, записывают в отдельный журнал: имя, фамилия, адрес, сумма пожертвования, роспись. Вот пришла женщина, походила по залам, положила на стол рубль и направилась к двери:

— Я вас запишу, подождите, — бросила след бабушка.

— Не надо, спасибо, — ответила посетительница и ушла.

Поведение незнакомки вогнало волонтеров в тоску:

— Расстроенная женщина, — вздохнула Мария Николаевна.

— Ну так там (в комнате с мужской одеждой — TUT.BY) света нет, может она из-за этого, — пытается найти причину Зинаида Дмитриевна.

— Нет-нет. Даже со слезами. Что-то у нее, наверное… Не в нас дело.

— Точно не в нас? — на всякий случай уточнила Зинаида Дмитриевна.

— Нет, — успокоила напарница.





«Отмечаться» в книге благотворителей необязательно, но Зинаида Дмитриевна очень расстраивается, если какую-нибудь добрую душу не удается записать. Будто без этой записи на желтой странице здесь внизу, хороший поступок не зачтется там, наверху.

— Людей к нам много приходит. Из деревень многодетные приезжают. Сейчас много нуждающихся. Одна посетительница нам даже благодарность написала. Она многодетная мама. Сказала, что если бы не наш дом, она бы пропала. Все-таки здесь она может одеть детей. Время-то сейчас туговатое.



Всех благотворителей Зинаида Дмитриевна записывает в книжку

«До сноса еще поработаю»

Благотворительный дом в этом году будет работать до 23 декабря — потом обещают сильные морозы, и находиться в неотапливаемом помещении, станет мягко говоря, некомфортно. Что будет с «Благодатью» после «каникул», пока не известно. Может бабушки вернутся сюда же, а может им придется искать другое помещение. Зинаида Дмитриевна дала себе слово, что, пока не снесут, она будет стойко нести свою вахту в одноэтажном неотапливаемом доме:

— Прикипела, — говорит. — Я сюда с удовольствием иду. А что делать? Летом у меня дача. А зима для пенсионеров плохое время года — нужно чем-то заниматься. Все дается с трудом, но надо. Но уже мне пора на вторую пенсию. Я сама себе дала слово, что до сноса еще поработаю. А когда переедут в другое помещение, я буду приходить в «Благодать» уже в гости.



