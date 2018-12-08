На вещевом рынке в Сморгони прошёл благотворительный концерт-акция «Доброе сердце»

Сегодня, 9 декабря, все желающие могли внести свой вклад в свершение доброго дела. На вещевом рынке в микрорайоне Восточном было организовано мероприятие, лейтмотивом которого стал сбор денежных средств для детей с особенностями психофизического развития Сморгонского ЦКРОиР.

Организаторы концерта-акции смогли устроить интересную и насыщенную развлекательную программу, активными участниками и зрителями которой стали и дети, и взрослые. Весёлые песни в исполнении артистов Дома культуры, а также членов общественного объединения «Жизнь без границ», задорные шутки, огромные мыльные пузыри и горящий снег от клоуна Ириски и, конечно же, завораживающее фаер-шоу от Станислава Лешевича. Сегодня зрители были щедры на аплодисменты и возгласы «Браво!». А, впрочем, не только на них. Активно шла продажа домашней выпечки, поделок, а также изделий мастеров народного творчества. Все вырученные деньги будут переданы детям из ЦКРОиР. Многие гости праздника опускали пожертвования в установленный ящик, как благодарность за развлекательную программу и хороший концерт.





































































Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.