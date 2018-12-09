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В Минсвязи рассказали, когда белорусам начнут выдавать ID-карты

09.12.2018 — Новости Общества | Единство  
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 Безусловно, это будет делаться на основании заявления человека", - отметил Дмитрий Шедко. Получить ID-карту можно, когда истекает срок действия паспорта, и нужно получить новый. Другой вариант - если человек хочет получить более удобный электронный паспорт вместо бумажного. "Чисто технически выпустить и выдать каждому человеку эту карту - это достаточно серьезные организационные усилия. И они, понятно, произойдут не за день и не за два", - пояснил первый замминистра. ID-карта будет носителем электронной цифровой подписи, по словам Дмитрия Шедко, это даст пользователям ключ к большому количеству различных цифровых возможностей.-
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/v-minsvjazi-rasskazali-kogda-belorusam-nachnut-vydavat-id-karty-328644-2018/

 
 
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Первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко рассказал в эфире телеканала СТВ , когда белорусам начнут выдавать ID-карты, сообщает БЕЛТА. "Мы...
 
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