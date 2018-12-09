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«Белая Русь» готовится отметить знаковые даты и расширить ряды организации

10.12.2018 — Новости Общества | Заря над Неманам  
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– Будущий год очень важный для организации. Мы должны принять самое активное участие в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию со дня образования Гродненской области. У нас есть все возможности для реализации ярких инициатив и интересных проектов, – отметил председатель областного Совета депутатов, лидер ОО РОО «Белая Русь» Игорь Жук на выездном заседании совета организации в Слонимском районе.
 
Предложения активистов легли в основу плана мероприятий областной организации «Белой Руси» по празднованию важных для страны и области дат. В частности, в феврале в учреждениях образования области стартует поисково-исследовательская акция «История Победы в моей семье», которая обещает привлечь многочисленные семьи, хранящие в сердцах и памяти сокровенные рассказы родственников о Великой Отечественной войне.
 
Ряд мероприятий посвящен юбилею областной организации «Белой Руси»: в следующем году ей исполняется 15 лет. В свое время она послужила основой для создания республиканского общественного объединения «Белая Русь» и по сей день занимает лидирующие позиции среди других регионов. 
 
«Белая Русь» готовится отметить знаковые даты и расширить ряды организации
 
– Члены «Белой Руси» – это поддержка и опора для района. Они активно участвуют в политическом просвещении граждан, патриотическом воспитании молодежи. Невозможно переоценить работу членов организации в изучении общественного мнения, в том числе посредством общественных приемных. Третья часть депутатов районного Совета являются членами «Белой Руси», – подчеркнула заместитель председателя Слонимского райисполкома Екатерина Рутковская. 
 
В районной организации более 600 человек. С работой первичек участники выездного заседания познакомились на примере Слонимского водоканала и Жировичского аграрно-технического колледжа. 
 
«Белая Русь» готовится отметить знаковые даты и расширить ряды организации
 
– Роль первичек конструктивных общественных организаций на предприятиях сложно переоценить. На «Белую Русь» можно положиться в проведении срезов социальных вопросов среди работников. Велика ее роль в поддержке молодежи. Большинство руководителей уверены в необходимости активизации общественной жизни на своем предприятии, – убежден Игорь Жук.
 
 
 
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– Будущий год очень важный для организации. Мы должны принять самое активное участие в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от...
 
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