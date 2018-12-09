Инцидент с Belavia, красавица Маша, умница Кривко, яхты и бабушки - интересное за выходные

Так, а что важного произошло в стране и мире в выходные, пока мы потихоньку готовимся к Новому году? Кстати, если в транспорте по дороге или на работе услышите об инциденте с бортом «Белавиа» в аэропорту Борисполя — не пугайтесь. Там все живы и здоровы, на самолете пару царапин.
Вчера снова подорожало топливо — снова на копейку. Это было 26-е подорожание в этом году. Как думаете, в 27-й раз поднять еще успеют? А на Могилевщине подняли цены на проезд, и это был пМинск">оследний регион в стране, где подорожали талончики. Держится только Минск. Как-то все дорожает и дорожает, вам не кажется? Все эти инфляционные ожидания не могут не волновать людей. Пойти, что ли, холодильник в кредит купить?..
Александр Лукашенко изменил границы ландшафтных зон у заказника «Лебяжий». Да-а, это именно там «Тапас» строит жилой комплекс и ресторан. Что это значит? Что раньше был лес — теперь стало живописное место для отдыха и развлечений. Раньше на этом участке можно было застраивать лишь до 1% территории, то сейчас — до 18. Раньше на гектаре этой земли можно было построить только сто квадратных метров, сейчас — 1800. То есть, уровень человеческого воздействия на эту природную зону возрастает почти в 20 раз. Ну и стройка, конечно, ведется абсолютно законно.
Зато, как выяснилось, не совсем законно возил пассажиров водитель маршрутки, который в октябре этого года попал в смертельную аварию на трассе М6. Ну как можно по 12 часов по трассе туда-сюда гонять? И ладно бы только это. Люди, водители, деньги деньгами, но кто теперь вернет двоих погибших?! Остановитесь.
Так, а что у нас в спорте? Наши хоккеисты сотворили чудо на молодежном ЧМ! Парни отыгрались с 0:3 и просто-таки разорвали норвежцев в дивизионе 1А. Сегодня будут играть с французами. Болеем за наших! А наша биатлонистка Ирина Кривко показала лучший результат сборной на этапе Кубка мира в Поклюке, заняв седьмое место в гонке преследования. Кривко, кстати, на всех личных гонках этапа финишировала в топ-20, допустив суммарно лишь два промаха при 50 выстрелах. Все это позволяет ей занимать девятое место в общем зачете Кубка мира — и это круто, так держать, Ира!
В Британии под угрозой «брексит». Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила парламентариев, что отказ одобрить согласованный с Брюсселем вариант «брексита» приведет к потере стабильности в стране, а также спровоцирует угрозу досрочных выборов или полной отмены «брексита». Договоренность с Евросоюзом, о которой идет речь, была достигнута еще месяц назад — однако ее еще должен одобрить британский парламент. А поговаривают, что Мэй просят еще раз обсудить с Брюсселем условия сделки, поскольку не готовы голосовать за нее в таком виде. Некоторые министры якобы даже готовы провести повторный референдум о «брексите»!
Помните, мы на прошлой неделе писали о суде по закупкам топлива для нужд Минобороны у литовской фирмы? Вот здесь расскажем, что говорят в суде бывшие сотрудники Минобороны, которые, как считает следствие, неплохо нажились на этих закупках. Например, если одна партия стоила 5,8 миллиона долларов, то обвиняемые присваивали себе 1,7 миллиона. Кроме того, бизнесменам предоставлялась инсайдерская информация о предстоящей закупке, за что сотрудники Минобороны, по данным обвинения, получали по 10−20 тысяч долларов. Вот это объемы, да?
Помните наш проект «Закрытый город»? Его продолжает репортаж из городского поселка Ветрино в Полоцком районе, где базировался 402-й ракетный полк. До развала СССР он хранил одну из самых страшных тайн холодной войны. Долгое время офицерам нельзя было говорить, с чем они имеют дело. Да, про ракеты знали все — подвижные грунтовые комплексы иногда выезжали на шоссе — но вряд ли хоть кто-то догадывался, что хранили боевые части этих ракет. И это был не термоядерный заряд, а вещь куда опаснее.
Знакомьтесь, Валери Вивьер — блогер, модель и актриса. В ее инстаграме — больше 600 тысяч подписчиков, в графике — вылет в новую точку земли примерно раз в неделю. По словам Валери, у нее было «обыкновенное советское детство», а сегодня — контракты с модными дизайнерами, серфинг на Бали и ужины в Лондоне. В выпускном альбоме Валери вместе с одноклассниками писала о своих мечтах и том, кем видит себя в будущем. Она оставила запись в духе «ребята, помашу вам рукой из Голливуда». Говорит, в тот момент все, конечно, ржали над ней. А сейчас каждый пост Валери в инсте стоит от 400 евро и выше. Больше не ржут, наверное.
Что вы знаете о кругосветке Volvo Ocean Race? Наверное, ничего: где большинство белорусов, а где — яхты?.. На самом деле это как «Формула-1» в автогонках. Представьте: за девять месяцев команды проплывают 83 тысячи километров — через четыре океана, с остановками на шести континентах. Каково это — месяцами жить на дорогущей яхте без возможности умыться? Мы пообщались с норвежцем, который четырежды участвовал в гонке — и, скажем вам, это потрясающий опыт!
Если бы о жизни Валери и кругосветках на дорогущих яхтах почитали 10 брестских бабушек, которые мерзнут в старом благотворительном доме, чтобы «согревать» других — они бы наверное, не поняли. Как это — 400 евро за пост?.. К ним-то за одеждой, отданной другими, приходят бездомные, безработные, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и финансами, семьи — многодетные и не очень. Некоторые оставляют пожертвования: пару копеек, рубль, два, пять, которые идут на оплату аренды и электричества. Отопления нет — отказались, посчитали, что дорого.