Инцидент с Belavia, красавица Маша, умница Кривко, яхты и бабушки - интересное за выходные

Доброе утро!

А вы уже поставили дома новогоднюю елку? Если планируете живую, то напоминаем: елочные базары начнут открываться через неделю — с 17 декабря — и к 22 числу их будет работать 1146 по стране. Только сами, пожалуйста, не рубите — такая елка обойдется вам в 122 раза дороже, чем честно купленная . А пока давайте надеяться, что к Новому году достойный бутерброд станет доступнее: цены на красную икру в России упали вдвое . У нас пока нет, но мы замерли в ожидании.

Так, а что важного произошло в стране и мире в выходные, пока мы потихоньку готовимся к Новому году? Кстати, если в транспорте по дороге или на работе услышите об инциденте с бортом «Белавиа» в аэропорту Борисполя — не пугайтесь. Там все живы и здоровы, на самолете пару царапин .

Давайте начнем с хорошего. Наша Мария Василевич получила титул «Мисс мира Европа» и вошла в финале в топ-5 участниц «Мисс-мира — 2018». А какие соперницы были ! Это лучший результат за всю историю участия нашей страны в этом конкурсе. Браво, Маша! Ну, а «Мисс мира — 2018» стала Ванесса Понсе де Леон из Мексики.





Вчера снова подорожало топливо — снова на копейку . Это было 26-е подорожание в этом году. Как думаете, в 27-й раз поднять еще успеют? А на Могилевщине подняли цены на проезд, и это был пМинск">оследний регион в стране, где подорожали талончики. Держится только Минск. Как-то все дорожает и дорожает, вам не кажется? Все эти инфляционные ожидания не могут не волновать людей . Пойти, что ли, холодильник в кредит купить?..

Александр Лукашенко изменил границы ландшафтных зон у заказника «Лебяжий» . Да-а, это именно там «Тапас» строит жилой комплекс и ресторан. Что это значит? Что раньше был лес — теперь стало живописное место для отдыха и развлечений. Раньше на этом участке можно было застраивать лишь до 1% территории, то сейчас — до 18. Раньше на гектаре этой земли можно было построить только сто квадратных метров, сейчас — 1800. То есть, уровень человеческого воздействия на эту природную зону возрастает почти в 20 раз. Ну и стройка, конечно, ведется абсолютно законно.

Зато, как выяснилось, не совсем законно возил пассажиров водитель маршрутки, который в октябре этого года попал в смертельную аварию на трассе М6 . Ну как можно по 12 часов по трассе туда-сюда гонять? И ладно бы только это . Люди, водители, деньги деньгами, но кто теперь вернет двоих погибших?! Остановитесь.

Так, а что у нас в спорте? Наши хоккеисты сотворили чудо на молодежном ЧМ! Парни отыгрались с 0:3 и просто-таки разорвали норвежцев в дивизионе 1А. Сегодня будут играть с французами. Болеем за наших! А наша биатлонистка Ирина Кривко показала лучший результат сборной на этапе Кубка мира в Поклюке, заняв седьмое место в гонке преследования . Кривко, кстати, на всех личных гонках этапа финишировала в топ-20, допустив суммарно лишь два промаха при 50 выстрелах. Все это позволяет ей занимать девятое место в общем зачете Кубка мира — и это круто, так держать, Ира!





В Британии под угрозой «брексит». Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила парламентариев , что отказ одобрить согласованный с Брюсселем вариант «брексита» приведет к потере стабильности в стране, а также спровоцирует угрозу досрочных выборов или полной отмены «брексита». Договоренность с Евросоюзом, о которой идет речь, была достигнута еще месяц назад — однако ее еще должен одобрить британский парламент. А поговаривают, что Мэй просят еще раз обсудить с Брюсселем условия сделки, поскольку не готовы голосовать за нее в таком виде. Некоторые министры якобы даже готовы провести повторный референдум о «брексите»!

В Париже прошла очередная протестная акция «желтых жилетов». В субботу на улицы вышло 10 тысяч человек , по всей Франции протестовали 125 тысяч «желтых жилетов». Со стороны протестующих пострадали 118 человек, у полицейских — 17 раненых. Полиция провела как минимум 1385 арестов и 974 задержания. Смотрите, что там творилось .





А в Литве, кстати, на акцию протеста (довольно массовую для страны!) вышли учителя. Рассказываем, чего хотят.

Помните, мы на прошлой неделе писали о суде по закупкам топлива для нужд Минобороны у литовской фирмы? Вот здесь расскажем, что говорят в суде бывшие сотрудники Минобороны , которые, как считает следствие, неплохо нажились на этих закупках. Например, если одна партия стоила 5,8 миллиона долларов, то обвиняемые присваивали себе 1,7 миллиона. Кроме того, бизнесменам предоставлялась инсайдерская информация о предстоящей закупке, за что сотрудники Минобороны, по данным обвинения, получали по 10−20 тысяч долларов. Вот это объемы, да?

Помните наш проект «Закрытый город»? Его продолжает репортаж из городского поселка Ветрино в Полоцком районе, где базировался 402-й ракетный полк. До развала СССР он хранил одну из самых страшных тайн холодной войны. Долгое время офицерам нельзя было говорить, с чем они имеют дело. Да, про ракеты знали все — подвижные грунтовые комплексы иногда выезжали на шоссе — но вряд ли хоть кто-то догадывался, что хранили боевые части этих ракет. И это был не термоядерный заряд, а вещь куда опаснее .

Знакомьтесь, Валери Вивьер — блогер, модель и актриса . В ее инстаграме — больше 600 тысяч подписчиков, в графике — вылет в новую точку земли примерно раз в неделю. По словам Валери, у нее было «обыкновенное советское детство», а сегодня — контракты с модными дизайнерами, серфинг на Бали и ужины в Лондоне. В выпускном альбоме Валери вместе с одноклассниками писала о своих мечтах и том, кем видит себя в будущем. Она оставила запись в духе «ребята, помашу вам рукой из Голливуда». Говорит, в тот момент все, конечно, ржали над ней. А сейчас каждый пост Валери в инсте стоит от 400 евро и выше. Больше не ржут, наверное.

Что вы знаете о кругосветке Volvo Ocean Race? Наверное, ничего: где большинство белорусов, а где — яхты?.. На самом деле это как «Формула-1» в автогонках. Представьте: за девять месяцев команды проплывают 83 тысячи километров — через четыре океана, с остановками на шести континентах. Каково это — месяцами жить на дорогущей яхте без возможности умыться? Мы пообщались с норвежцем, который четырежды участвовал в гонке — и, скажем вам, это потрясающий опыт !

Если бы о жизни Валери и кругосветках на дорогущих яхтах почитали 10 брестских бабушек, которые мерзнут в старом благотворительном доме , чтобы «согревать» других — они бы наверное, не поняли. Как это — 400 евро за пост?.. К ним-то за одеждой, отданной другими, приходят бездомные, безработные, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и финансами, семьи — многодетные и не очень. Некоторые оставляют пожертвования: пару копеек, рубль, два, пять, которые идут на оплату аренды и электричества. Отопления нет — отказались, посчитали, что дорого.

Но давайте не грустить - мы надеемся, что кто-нибудь. проитав наш текст, поможет бабушкам. Например, местные власти, м?.. А пока посмотрите, какая прелесть! В зоопарке в Германии родился белый медвежонок . Он размером с котенка и спит на животе у мамы. А вот милые кадры белок — их шесть лет ежедневно снимал голландский фотограф. Ну и карликовый африканский ёж из Львова — это тоже така-а-а-ая прелесть. У него даже есть свой инстаграм ! А вот здесь можно посмотреть самые красивые снимки дикой природы в 2018 году — есть просто шедевры, достойные того, чтобы быть развешенными по стенам самой дорогой квартиры (главное, семейные фото никогда дома не вешайте !).





Все новости субботы, 8 декабря

Все новости воскресенья, 9 декабря

Кстати. Утро понедельника — самое время прокачать мозги и настроиться на новую рабочую неделю, так что вот вам напоследок задачка для белорусских пятиклассников, с которой справится не каждый взрослый . Удачи, друзья!

Ваша редакция

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