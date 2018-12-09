Снег и снова мороз. Какой будет погода на неделе в Могилеве

Всю неделю в Могилеве обещают снегопады и пасмурную погоду. Оттепель в четверг сменится морозом, а в выходные температура воздуха упадет еще ниже.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 10 декабря, будет до +1°С, мокрый снег. В первой половине суток — порывистый ветер.

Во вторник также будет +1°С, пасмурно, весь день — мокрый снег.

В среду температура воздуха будет нулевой, вечером — -1°С. Ветер усилится, станет порывистым. Снегопад к вечеру перейдет в метель.

В четверг температура воздуха установится на уровне -1°С, будет метель. Порывистый ветер прогнозируют до середины суток.

В пятницу, 14 декабря, также будет снегопад. Ветер утихнет, но станет холоднее: днем — -2°С, к ночи — -5°С.

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