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Снег и снова мороз. Какой будет погода на неделе в Могилеве
10.12.2018 07:49 — Новости Общества | Tut.by
Всю неделю в Могилеве обещают снегопады и пасмурную погоду. Оттепель в четверг сменится морозом, а в выходные температура воздуха упадет еще ниже.
Сегодня, 10 декабря, будет до +1°С, мокрый снег. В первой половине суток — порывистый ветер.
Во вторник также будет +1°С, пасмурно, весь день — мокрый снег.
В среду температура воздуха будет нулевой, вечером — -1°С. Ветер усилится, станет порывистым. Снегопад к вечеру перейдет в метель.
В четверг температура воздуха установится на уровне -1°С, будет метель. Порывистый ветер прогнозируют до середины суток.
В пятницу, 14 декабря, также будет снегопад. Ветер утихнет, но станет холоднее: днем — -2°С, к ночи — -5°С.
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В выходные мороз станет крепче. Но это неточно.
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