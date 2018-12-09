|
Оттепель, потом похолодание. Погода в Витебске на неделе
10.12.2018 07:56 — Новости Общества | Tut.by
В начале рабочей недели ожидается оттепель, а затем немного подморозит,
В понедельник и вторник, 10−11 декабря, днем до +2°С. Небольшой мокрый снег.
В среду, 12 декабря, ночью до −2°С, в дневные часы около нуля. Мокрый снег.
В четверг, 13 декабря, столбик термометра опустится днем до −3°С. Снег, метель. Сильный ветер.
В пятницу, 14 декабря, в течение суток −1…−3°С. Небольшой снег.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале рабочей недели ожидается оттепельная погода, а затем немного подморозит.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)