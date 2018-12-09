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Оттепель, потом похолодание. Погода в Витебске на неделе

10.12.2018 07:56 — Новости Общества | Tut.by  
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В начале рабочей недели ожидается оттепель, а затем немного подморозит, прогнозирует pogoda.by.

В понедельник и вторник, 10−11 декабря, днем до +2°С. Небольшой мокрый снег.

В среду, 12 декабря, ночью до −2°С, в дневные часы около нуля. Мокрый снег.

В четверг, 13 декабря, столбик термометра опустится днем до −3°С. Снег, метель. Сильный ветер.

В пятницу, 14 декабря, в течение суток −1…−3°С. Небольшой снег.

Чтобы непогода не застала врасплох, следи за точным прогнозом в своем городе каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В начале рабочей недели ожидается оттепельная погода, а затем немного подморозит.
 
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