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«Каля наля» и другие неприятности. Погода в Гомеле на неделе

10.12.2018 07:55 — Новости Общества | Tut.by  
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В такую погоду хочется улететь туда, где вечное тепло. Ну или наоборот — где много переливающегося на солнце снега, а не вот это все.

В ближайшие дни гомельчан ждет слякоть и сырость. Итак, по данным pogoda.by, в понедельник будут не самые комфортные «каля наля», но без осадков.

Во вторник — до +2°C, сильный туман и дождь.

В среду, и четверг — снова около нуля, метель и сильный снег.

В пятницу немного подморозит — до -2°С.

Одевайтесь по погоде и не болейте! Чтобы непогода не застала врасплох, следи за точным прогнозом в своем городе каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В такую погоду хочется улететь туда, где вечное тепло. Ну или наоборот - где много переливающегося на солнце снега, а не вот это все.
 
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