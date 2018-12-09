«Каля наля» и другие неприятности. Погода в Гомеле на неделе

В такую погоду хочется улететь туда, где вечное тепло. Ну или наоборот — где много переливающегося на солнце снега, а не вот это все.

В ближайшие дни гомельчан ждет слякоть и сырость. Итак, по данным pogoda.by, в понедельник будут не самые комфортные «каля наля», но без осадков.

Во вторник — до +2°C, сильный туман и дождь.

В среду, и четверг — снова около нуля, метель и сильный снег.

В пятницу немного подморозит — до -2°С.

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