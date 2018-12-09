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«Каля наля» и другие неприятности. Погода в Гомеле на неделе
10.12.2018 07:55 — Новости Общества | Tut.by
В такую погоду хочется улететь туда, где вечное тепло. Ну или наоборот — где много переливающегося на солнце снега, а не вот это все.
В ближайшие дни гомельчан ждет слякоть и сырость. Итак,
Во вторник — до +2°C, сильный туман и дождь.
В среду, и четверг — снова около нуля, метель и сильный снег.
В пятницу немного подморозит — до -2°С.
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В такую погоду хочется улететь туда, где вечное тепло. Ну или наоборот - где много переливающегося на солнце снега, а не вот это все.
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