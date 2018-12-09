Обзор рынка обоев от специалистов магазина CORIZZA. Долговечные обои. Какие они?

Обои - это именно та часть интерьера, которая задает общую атмосферу в комнате и доме. Могут ли обои быть красивыми, качественными и долговечными одновременно? Давайте разбираться вместе с консультантами магазина Corizza.

Существует огромный ассортимент обоев, но мы все же рекомендуем присмотреться к виниловым обоям. Такие обои могут быть двух видов: на бумажной основе и флизелиновой. Более долговечной считается флизелиновая основа. Определенного срока эксплуатации у обоев нет вообще, однако через какой-то большой промежуток времени их внешний вид начнет сдавать свои позиции.

Условно виниловые обои можно разделить на следующие группы:

Обои со вспененным винилом.

Твердый винил (созданные по технологии горячего тиснения).

Компакт-винил.

Кухонный винил.

Обои со вспененным винилом - самый простой и доступный вид виниловых обоев. Отличаются они ярко выраженной рельефностью, однако учитывайте тот факт, что вспененный винил недолговечен, так как он легко деформируется и повреждается, то есть с ним нужно действительно аккуратно обращаться. Стоит сказать, что такой вариант не подойдет для кухонь и прихожих именно из-за своей фактуры. По сути, если нужен достаточно симпатичный вариант за низкую цену, то обои из вспененного винила вам подойдут.

Твердый винил - обои, которые созданы по технологии так называемого горячего тиснения. Этот вид виниловых обоев наиболее долговечный и прочный, что оправдывает свою высокую цену. Обои горячего тиснения не выгорают на солнце, устойчивы к перепадам температур и повышенной влажности помещения. Такие обои не подвержены выгоранию, имеют достаточно высокую влагостойкость, также их легко мыть различными моющими средствами (не содержащими хлор) и щетками. Помещение для поклейки такими обоями может быть любым, все зависит от ваших предпочтений. Отличаются между собой такие обои своей плотностью (больше/меньше гр/м2). В общем, если все же вы решитесь поклеить ваши стены твердыми обоями, то они "заставят" вас любоваться ими долгие годы. Пример обоев горячего тиснения - коллекция PERSIAN CHIK на нашем сайте:

Кухонный винил. Название говорит само за себя: обои, предназначенные в основном для кухонь. Такие обои легко моются и, что самое важное, не впитывают запахи. Естественно, для такого эффекта обои обрабатываются специальными реагентами, что и позволяет им иметь высокую влагостойкость. На ощупь кухонный винил похож на обычную клеенку, потому они легко моются.

Компакт-винил представляет собой нечто среднее между вспененным винилом и обоями горячего тиснения. Они не выгорают на солнце, что способствует долговечности рисунка. Высокая влагостойкость и устойчивость к механическим повреждениям - еще одно достоинство, благодаря гладкому и одновременно плотному материалу, который создается при помощи прессования и нагрева ПВХ в несколько этапов. Из-за большого разнообразия рисунков такие обои можно применять в любом помещении, с совершенно любыми размерами. Вот обои из компакт-винила из коллекции LABYRINTH у нас на сайте.

Шелкографические обои не являются отдельным видом виниловых обоев, а лишь дополняют твердый винил. По внешнему виду очень напоминают шелковую ткань (естественно, в составе самого шелка нет), такой эффект достигается благодаря тому же горячему тиснению. Клеить шелкографические обои можно только на ровную и хорошо обработанную поверхность. Пример наших обоев:

Итак, подведем итоги:

Достоинства виниловых обоев

Широкое разнообразие фактур.

Высокая прочность и износостойкость.

Повышенная влагостойкость.

Устойчивы к механическим повреждениям.

Скрывают все неровности стен (вспененные виниловые обои).

Устойчивы к воздействию солнечных лучей, не выгорают и не выцветают.

Хорошо поддаются окрашиванию.

Практичны и долговечны.

Также не стоит забывать, что неспособность стен дышать из-за виниловых обоев - миф. Уже давно доказано, что они пропускают воздух, хоть и меньше, чем обои на бумажной основе.

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