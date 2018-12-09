ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

KFC готовится открыть второй ресторан в Бресте

10.12.2018 08:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сеть быстрого питания KFC готовится открыть второй ресторан в Бресте, сообщает журнал Office life со ссылкой на гендиректора ООО «Бел Фуд Сервис» Сергея Дутина.


Первый KFC в Бресте открылся в октябре прошлого года

Пока подробности открытия не разглашаются. Известно лишь, что к работе во втором ресторане готовится новая команда.

По словам Дутина, основная проблема развития сети в Беларуси, и особенно в регионах, — дефицит кадров с необходимыми компетенциями. Так, для первого ресторана KFC в Бресте, открытого 2 года назад, в течение года искали директора из «местных», но в результате перевели специалиста из Минска, который и руководил предприятием питания. За это время нашли человека, помогли ему с обучением, он сдал все квалификационные экзамены по требованиями бренда и возглавил ресторан. Параллельно подготовили еще одного директора, который и возглавит второй ресторан сети.

С линейным персоналом у сети KFC дела обстоят лучше, их дефицит компания испытывала лишь на начальном этапе. Сейчас при открытии нового ресторана формируется команда из опытных сотрудников, и они ставят все процессы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока подробности открытия не разглашаются. Известно лишь, что к работе во втором ресторане готовится новая команда.
 
Новости дня
Новости общества
 
Дожди, снега, метели. Погода в Гродно на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика