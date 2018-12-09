Сеть быстрого питания KFC готовится открыть второй ресторан в Бресте, сообщает журнал Office life со ссылкой на гендиректора ООО «Бел Фуд Сервис» Сергея Дутина.



Первый KFC в Бресте открылся в октябре прошлого года

Пока подробности открытия не разглашаются. Известно лишь, что к работе во втором ресторане готовится новая команда.

По словам Дутина, основная проблема развития сети в Беларуси, и особенно в регионах, — дефицит кадров с необходимыми компетенциями. Так, для первого ресторана KFC в Бресте, открытого 2 года назад, в течение года искали директора из «местных», но в результате перевели специалиста из Минска, который и руководил предприятием питания. За это время нашли человека, помогли ему с обучением, он сдал все квалификационные экзамены по требованиями бренда и возглавил ресторан. Параллельно подготовили еще одного директора, который и возглавит второй ресторан сети.

С линейным персоналом у сети KFC дела обстоят лучше, их дефицит компания испытывала лишь на начальном этапе. Сейчас при открытии нового ресторана формируется команда из опытных сотрудников, и они ставят все процессы.