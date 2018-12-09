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Картина выходных: ID-карты, памятный знак Новому году и "Мисс мира - 2018"
10.12.2018 07:37 — Новости Общества | БелТА
ВЧЕРА
Картина выходных. 8-9 декабря
Совет Евразийской экономической комиссии утвердил требования к созданию, развитию и функционированию
Вице-премьер Игорь Ляшенко констатирует
Правоохранительными органами Беларуси с 2015 года
Беларусь в предстоящие четыре года
Популярная певица
Первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко рассказал,
Министерство архитектуры и строительства разъяснило
БЖД совместно с железнодорожными компаниями Латвии и России с 10 декабря
ФОТОРЕПОРТАЖ:
Биатлонистка
Белоруска
Белорус
В Армении
В Германии избрали
Китай запустил первый в мире
СЕГОДНЯ
Анонсы на 10 декабря
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Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, который будет находиться в Республике Беларусь с официальным визитом.
Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси.
Брестская епархия проведет III этап региональных Рождественских образовательных чтений. Мероприятие состоится в нижнем Казанском храме собора Воскресения Христова. Тема чтений - "Молодежь. Свобода и ответственность".
Международный турнир по мини-футболу пройдет в Речице на базе детско-юношеской спортивной школы №2.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 11 декабря
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Международный день гор. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2002 года.
100 лет назад родилась Бушко Тамара Кирилловна (д.Любашево Ганцевичского р-на Брестской обл.), белорусский театральный критик. Работала в газете "Літаратура і мастацтва", журнале "Работніца", выступала с рецензиями на спектакли, писала статьи по вопросам драматургии, очерки о театральных деятелях. Лучшие театроведческие работы собраны в книге "Свет незабываемых мгновений". Умерла в 1981 году.
215 лет назад родился Берлиоз Гектор, французский композитор, дирижер. Автор трактата "Дирижер оркестра", "Мемуаров", симфонических произведений и др. Умер в 1869 году.
175 лет назад родился Кох Роберт (1843-1910), немецкий микробиолог, один из основоположников современной бактериологии и эпидемиологии, иностранный член-корреспондент Петербургской АН, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. Открыл возбудителя туберкулеза ("палочка Коха"). Впервые выделил чистую культуру возбудителя сибирской язвы, доказал ее способность к спорообразованию. Предложил способы дезинфекции. Умер в 1910 году.
100 лет назад родился Солженицын Александр Исаевич (1918-2008), российский писатель, академик РАН (1997). Автор рассказов, повести "В круге первом", романа "Архипелаг ГУЛАГ" и др. Лауреат Государственной премии России, Нобелевской премии по литературе. Умер в 2008 году.
65 лет назад родился Макаревич Андрей Вадимович, российский автор-исполнитель, основатель группы "Машина времени", народный артист Российской Федерации.
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ВЧЕРА Картина выходных. 8-9 декабря Читать далее на сайте БелТА
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