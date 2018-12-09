13 декабря в Костюковичском РОВД будут проведены “прямые телефонные линии” по трем вопросам

13 декабря 2018 года в период времени с 14.00 до 16.00 часов прямую телефонную линию с населением по вопросу преступления, связанные с употреблением и распространением наркотических средств проведет майор милиции Кондратьев Станислав Владимирович, первый заместитель начальника отдела внутренних дел Костюковичского районного исполнительного комитета – начальник криминальной милиции, по телефону 54-988.

13 декабря 2018 года в период времени с 14.00 до 16.00 часов прямую телефонную линию с населением по вопросам охраны общественного порядка и профилактики правонарушений проведет капитан милиции Гончаров Александр Викторович, заместитель начальника отдела внутренних дел Костюковичского районного исполнительного комитета – начальник милиции общественной безопасности, по телефону 71-906.

13 декабря 2018 года в период времени с 14.00 до 16.00 часов прямую телефонную линию с населением по вопросу трудоустройства в органы внутренних дел и поступления в учреждения образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь проведет подполковник милиции Ковунов Александр Николаевич, заместитель начальника отдела внутренних дел Костюковичского районного исполнительного комитета по идеологической работе и кадровому обеспечению, по телефону 54-795.