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13 декабря в Костюковичском РОВД будут проведены “прямые телефонные линии” по трем вопросам

10.12.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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13 декабря 2018 года в период времени с 14.00 до 16.00 часов прямую телефонную линию с населением по вопросу преступления, связанные с употреблением и распространением наркотических средств проведет майор милиции Кондратьев Станислав Владимирович, первый заместитель начальника отдела внутренних дел Костюковичского районного исполнительного комитета – начальник криминальной милиции, по телефону 54-988.

13 декабря 2018 года в период времени с 14.00 до 16.00 часов прямую телефонную линию с населением по вопросам охраны общественного порядка и профилактики правонарушений проведет капитан милиции Гончаров Александр Викторович, заместитель начальника отдела внутренних дел Костюковичского районного исполнительного комитета – начальник милиции общественной безопасности, по телефону 71-906.

13 декабря 2018 года в период времени с 14.00 до 16.00 часов прямую телефонную линию с населением по вопросу трудоустройства в органы внутренних дел и поступления в учреждения образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь проведет подполковник милиции Ковунов Александр Николаевич, заместитель начальника отдела внутренних дел Костюковичского районного исполнительного комитета по идеологической работе и кадровому обеспечению, по телефону 54-795.

 
 
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13 декабря 2018 года в период времени с 14.00 до 16.00 часов прямую телефонную линию с населением по вопросу преступления,
 
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