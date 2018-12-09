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Не доказал. Парень, который доказывал, что это его били милиционеры, а не он их, все же поедет в колонию

10.12.2018 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте огласили приговор Сергею Яросю и Александру Гутько, которых обвиняли в насилии в отношении сотрудников милиции.


Суд признал мужчин виновными. Сергею Яросю назначили 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Александра Гутько приговорили к трем годам «химии».

Обоих обвиняемых обязали солидарно возместить 300 рублей морального вреда потерпевшему участковому Георгию Осинкину. Второму потерпевшему — милиционеру-водителю Юрию Матвийчуку — компенсировать моральный вред будет только Сергей Ярось — 150 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Инцидент, который послужил поводом для судебного разбирательства, произошел 11 сентября прошлого года. В тот день Сергей с друзьями отдыхал на своем придомовом участке в частном секторе Бреста. Компания расположилась за столом у забора в дальнем углу территории: жарили шашлыки, разговаривали, выпивали. Около 18.00 соседка Сергея вызвала милицию, пожаловавшись на громкую музыку. На место приехал участковый Георгий Осинкин и милиционер-водитель оперативно-дежурной службы Юрий Матвийчук.

Общение силовиков с отдыхающими не задалось. По данным следствия, во время разбирательства Александр Гутько схватил участкового за форменное обмундирование в области груди и, удерживая его, стал выталкивать в сторону калитки, а также умышленно толкнул не менее двух раз рукой в спину, «чем причинил физическую боль и побои, а также повредил правый нагрудный карман». Сергею вменяется то, что он нанес коллеге участкового не менее одного удара рукой в область предплечья правой руки и толкнул рукой в спину, чем также «причинил физическую боль и побои».

В результате милиционеры покинули территорию. За воротами участковый позвонил в дежурную часть и попросил прислать помощь. Через несколько минут на место приехал наряд департамента охраны.

— Подойдя снова к забору, я постучал несколько раз и потребовал, чтобы открыли калитку — она на этот раз была закрыта, — рассказал во время суда потерпевший Георгий Осинкин, — В ответ с другой стороны была слышна нецензурная брань. Музыка по-прежнему играла. Мы стучали-стучали, но никто не открывал. Тогда я залез на забор и потребовал, чтобы открыли калитку. На что Ярось сказал, что если я перелезу, то он меня ударит. Там, конечно, было с нецензурной бранью. То есть, он мне действительно угрожал. Но я даже не успел ни перелезть, ни слезть, а мне уже последовал удар брусом.

По словам участкового, когда он висел на заборе, Сергей Ярось взял брус и нанес ему «толчковый удар» в бок.

После этого участковый перелез через забор на участок Ярося. Тогда обвиняемый бросил в него тем самым брусом, который держал в руках. Балка попала Осинкину по левому предплечью и плечу. Затем Ярось взял деревянную палку.

— Я достал оружие, направил в их сторону и приказал оставаться на местах. Но они по-прежнему двигались в мою сторону. Тогда я произвел выстрел в воздух. После выстрела я снова сказал, чтобы все оставались на местах. К тому времени сотрудники департамента охраны смогли зайти на территорию, — объяснил Осинкин.

Милиционеры задержали отдыхавших и доставили в Ленинский РОВД.

Обвиняемые своей вины не признали. В суде они подчеркнули, что не применяли насилия в отношении сотрудников милиции. Когда к ним подошли участковый с водителем, они попросили их покинуть территорию и согласились выключить музыку, которая мешала соседке Сергея Ярося. Более того, ранее Сергей настаивал, что во время задержания ему нанесли травмы. В день выхода из Ленинского РОВД он обратился за медицинской помощью. У него диагностировали переломы двух ребер слева и одного справа, а также кровоподтеки и ссадины на голове, торсе, руках и бедрах. По заключению эксперта он получил менее тяжкие телесные повреждения (по признаку длительности расстройства здоровья — на срок не более четырех месяцев).

Спустя более чем полгода после задержания, 7 мая 2018-го, Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с насилием.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, неустановленные лица из числа сотрудников ОВД администрации Ленинского района Бреста и Ленинского отдела Департамента охраны МВД, явно выходя за пределы прав и полномочий, умышленно, без какой-либо служебной необходимости, путем нанесения многочисленных ударов ногами по различным частям тела применили насилие к Сергею Яросю, повлекшее причинение менее тяжких телесных повреждений.

Подозреваемыми признали участкового Осинкина, милиционера-водителя Матвийчука, а также их коллегу, который участвовал в задержании.

Уголовное дело о превышении служебных полномочий милиционерами до суда не дошло. Его прекратили 30 сентября 2018 года «за отсутствием состава преступления».

 
Теги: Брест
 
 
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Сергею Яросю назначили 2 года общего режима за насилие в отношении сотрудника милиции.
 
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