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В микрорайоне Казимировка в Могилеве хотят построить школу искусств

10.12.2018 11:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Детскую школу искусств планируют построить в микрорайоне Казимировка. Возможно, это будет не отдельное здание — школа может разместиться на первом этаже одной из строящихся многоэтажек, сообщает Могилевский горисполком.

По словам начальника управления культуры горисполкома Ирины Жаббаровой, одно отделение школы искусств, которое сегодня есть в Казимировке, не в состоянии принять всех желающих. При этом система детских школ искусств в городе является территориально распределенной, образовательные услуги стараются максимально приблизить к месту жительства и учебы школьников, сказала Жаббарова.

Практически во всех районах Могилева есть школы искусств или их отделения.

 
Теги: Могилев
 
 
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Есть вариант разместить школу на первом этаже многоэтажки.
 
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