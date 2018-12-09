В микрорайоне Казимировка в Могилеве хотят построить школу искусств

Детскую школу искусств планируют построить в микрорайоне Казимировка. Возможно, это будет не отдельное здание — школа может разместиться на первом этаже одной из строящихся многоэтажек, сообщает Могилевский горисполком.

По словам начальника управления культуры горисполкома Ирины Жаббаровой, одно отделение школы искусств, которое сегодня есть в Казимировке, не в состоянии принять всех желающих. При этом система детских школ искусств в городе является территориально распределенной, образовательные услуги стараются максимально приблизить к месту жительства и учебы школьников, сказала Жаббарова.

Практически во всех районах Могилева есть школы искусств или их отделения.