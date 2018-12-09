В Житковичах девушка угостила пивом 17-летнюю подругу - и попала на большой штраф

Жительница Житковичей угостила свою несовершеннолетнюю приятельницу пивом и вскоре сильно пожалела о своем поступке. Подробности сообщает районная газета «Новае Палессе».

Девятнадцатилетняя девушка по случаю дня рождения купила в баре пиво и угощала им свою компанию. В числе друзей была и несовершеннолетняя, которой до 18-летия оставалось несколько недель.

Об этом стало известно милиции. В итоге старшую подругу привлекли к ответственности сразу по двум административным статьям — за приобретение спиртного для лица, не достигшего 18 лет, и вовлечение его в антиобщественное поведение.

Девушку оштрафовали почти на 270 рублей — это почти вся ее зарплата. Штраф она будет платить в рассрочку.