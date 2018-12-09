ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Житковичах девушка угостила пивом 17-летнюю подругу - и попала на большой штраф

10.12.2018 12:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жительница Житковичей угостила свою несовершеннолетнюю приятельницу пивом и вскоре сильно пожалела о своем поступке. Подробности сообщает районная газета «Новае Палессе».

Девятнадцатилетняя девушка по случаю дня рождения купила в баре пиво и угощала им свою компанию. В числе друзей была и несовершеннолетняя, которой до 18-летия оставалось несколько недель.

Об этом стало известно милиции. В итоге старшую подругу привлекли к ответственности сразу по двум административным статьям — за приобретение спиртного для лица, не достигшего 18 лет, и вовлечение его в антиобщественное поведение.

Девушку оштрафовали почти на 270 рублей — это почти вся ее зарплата. Штраф она будет платить в рассрочку.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несовершеннолетней до 18-летия оставалось несколько недель.
 
Новости дня
Новости общества
 
Главного патологоанатома Минздрава будут судить за взятки на 180 тысяч долларов, он признал вину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика