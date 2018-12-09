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В Минском районе в своем коттедже убита женщина. Подозревают, что муж приревновал
10.12.2018 13:18 — Новости Общества | Tut.by
В Минском районе дома убита 33-летняя женщина,
По подозрению в убийстве, совершенном с особой жестокостью, задержан 38-летний супруг убитой. Предварительно установлено, что 8 декабря между супругами произошел конфликт на почве ревности — и мужчина бросился на жену с тесаком.
На следующий день он написал о совершенном преступлении знакомому, тот сообщил в милицию.
Идет следствие.
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Предварительно установлено, что 8 декабря между супругами произошел конфликт на почве ревности - и мужчина бросился на жену с тесаком.
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