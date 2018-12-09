В Минском районе в своем коттедже убита женщина. Подозревают, что муж приревновал

В Минском районе дома убита 33-летняя женщина, сообщает СК. Ее тело нашли в коттедже в деревне Чачково Минского района 9 декабря.





По подозрению в убийстве, совершенном с особой жестокостью, задержан 38-летний супруг убитой. Предварительно установлено, что 8 декабря между супругами произошел конфликт на почве ревности — и мужчина бросился на жену с тесаком.





На следующий день он написал о совершенном преступлении знакомому, тот сообщил в милицию.

Идет следствие.