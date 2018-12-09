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«Она устала от этой жизни». Почему новогодняя елка в центре Полоцка простояла лишь один день
10.12.2018 13:28 — Новости Общества | Tut.by
Несколько дней в соцсетях обсуждают новогоднюю елку в Полоцке. Установили ее к праздникам на Площади Свободы, но жители красавицу явно не оценили. А вскоре заметили: елка пропала. Что случилось с главным городским символом Нового года, TUT.BY рассказали в ЖКХ Полоцка.
После того, как елку установили, жители Полоцка стали сбрасывать в Сеть ее фото. Снимки сопровождались веселыми комментариями.
«Немножко лысая», — шутил один из пользователей. «Она просто устала от этой жизни», — написал другой. «Зато настоящая», — парировал третий. «Это новое веяние в новогоднем торжестве», — отвечал им кто-то четвертый.
Кто-то тут же вспомнил зиму 2015-го, когда в канун католического Рождества у новогоднего дерева в центре Полоцка сломался ствол и из-за штормового ветра
Снимки нынешнего оригинального дерева набирали в соцсетях сотни «лайков» и десятки комментариев. Чуть позже люди стали сообщать, что елка исчезла. Некоторые переживали, не останется ли город в Новый год без главной красавицы.
Волноваться, оказалось, не стоит. В ЖКХ Полоцка TUT.BY сообщили: уже на этой недели на Площади Свободы появится новое красивое дерево.
— Предыдущая елка была повреждена при транспортировке, — поясняет сложившуюся ситуацию Александр Михалевич, директор ЖКХ Полоцка. — Те повреждения, которые она получила, невозможно было устранить. Нижняя часть повреждена и не имела эстетического вида. Мероприятия, которые мы рассмотрели, чтобы восстановить нижние ветви, эффекта не дали.
В итоге, коммунальники решили эту елку убрать.
— Новую ель на Площади Свободы установят на этой неделе, — продолжает собеседник.
Ну, а ту, что была тут несколькими днями раньше, чуть-чуть подрезали и увезли в микрорайон Аэропорта, где устанавливают более низкие елки.
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Несколько дней в разных группах в соцсетях обсуждают новогоднюю елку в Полоцке. Установили ее к праздникам на Площади Свободы, но жители красавицу явно не оценили....
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