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«Она устала от этой жизни». Почему новогодняя елка в центре Полоцка простояла лишь один день

10.12.2018 13:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Несколько дней в соцсетях обсуждают новогоднюю елку в Полоцке. Установили ее к праздникам на Площади Свободы, но жители красавицу явно не оценили. А вскоре заметили: елка пропала. Что случилось с главным городским символом Нового года, TUT.BY рассказали в ЖКХ Полоцка.

После того, как елку установили, жители Полоцка стали сбрасывать в Сеть ее фото. Снимки сопровождались веселыми комментариями.


Фото из группы «Типичный Витебск» в «ВКонтакте».

«Немножко лысая», — шутил один из пользователей. «Она просто устала от этой жизни», — написал другой. «Зато настоящая», — парировал третий. «Это новое веяние в новогоднем торжестве», — отвечал им кто-то четвертый.


Фото: gorod214.by.

Кто-то тут же вспомнил зиму 2015-го, когда в канун католического Рождества у новогоднего дерева в центре Полоцка сломался ствол и из-за штормового ветра елка упала. Некоторые усмотрели в этом какой-то рок и причитали, что городу с елками явно не везет.


Зимой 2015-го елка на центральной площади Полоцка упала

Снимки нынешнего оригинального дерева набирали в соцсетях сотни «лайков» и десятки комментариев. Чуть позже люди стали сообщать, что елка исчезла. Некоторые переживали, не останется ли город в Новый год без главной красавицы.

Волноваться, оказалось, не стоит. В ЖКХ Полоцка TUT.BY сообщили: уже на этой недели на Площади Свободы появится новое красивое дерево.

— Предыдущая елка была повреждена при транспортировке, — поясняет сложившуюся ситуацию Александр Михалевич, директор ЖКХ Полоцка. — Те повреждения, которые она получила, невозможно было устранить. Нижняя часть повреждена и не имела эстетического вида. Мероприятия, которые мы рассмотрели, чтобы восстановить нижние ветви, эффекта не дали.

В итоге, коммунальники решили эту елку убрать.

— Новую ель на Площади Свободы установят на этой неделе, — продолжает собеседник.

Ну, а ту, что была тут несколькими днями раньше, чуть-чуть подрезали и увезли в микрорайон Аэропорта, где устанавливают более низкие елки.

А пока страна только готовится к Новому году, TUT.BY предлагает читателям присылать в редакцию фото елок, которые установили в вашем городе. Снимки можно отправлять на адрес panteleeva@tutby.com, а мы чуть позже сделаем из них праздничную подборку.

 
Теги: Витебск
 
 
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Несколько дней в разных группах в соцсетях обсуждают новогоднюю елку в Полоцке. Установили ее к праздникам на Площади Свободы, но жители красавицу явно не оценили....
 
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