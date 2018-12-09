Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права

В примечаниях УК Республики Беларусь отмечено, что «Преступлениями против экологической безопасности и природной среды признаются совершенные умышленно или о неосторожности общественно опасные деяния, причинившие или могущие причинить вред земле, водам, недрам, лесам, животному и растительному миру, атмосфере и другим природным объектам отнесенным к таковым законодательством об охране окружающей среды, независимо от форм собственности».

Так, прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению З., 1960 г.р., в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

З. обвинялся в том, что в период времени с 07 00 часов до 10 00 часов 04.05.2018, точное время в ходе следствия не установлено, находясь на участке русла реки Березина расположенного вблизи жилого дома по ул. Центральная в д. Гливин Борисовского района, в запрещенное время, располагаясь в деревянной лодке (маломерном судне), используя две рыболовные сети (запрещенное орудие) в нарушение п. 105, п.п. 109.2, 109.6, п. 109 «Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты Республики Беларусь, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 года №580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими» в редакции указа Президента Республики Беларусь от 05.12.2013 №551, незаконно добыл 11 особей леща и 13 особей плотвы, чем причинил ущерб окружающей среде Республике Беларусь в размере 140, 85 базовых величин, что на момент совершения преступления при базовой величине в 24,5 рубля, составило 3 450,83 рублей, что является ущербом в крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый З. виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся.

Кроме признательных показаний обвиняемого его виновность полностью подтвердилась собранными по делу и исследованными судом доказательствами.

Приговором суда Борисовского района З. признан виновным в добыче рыбы, в запретное время, запрещенными орудиями (незаконной добыче рыбы), повлекшей причинение ущерба в крупном размере. На основании ч.2 ст.282 Уголовного кодекса Республики Беларусь Н. назначено наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин в сумме 2450 рублей.

Приговор не обжалован и не опротестован, вступил в законную силу.

Следует отметить, что крупным размером ущерба в статьях главы о преступлениях против экологической безопасности и природной среды УК Республики Беларусь признается размер ущерба на сумму, в двести пятьдесят и более раз превышающую размер базовой величины , установленный на день совершения преступления, особо крупным - в тысячу и более раз превышающую размер такой базовой величины, если иное не оговорено в статьях настоящей главы.

Старший помощник прокурора

Борисовского района

юрист 2 класса

Н.Н.Литвин