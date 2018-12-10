Наши дети - наша забота!

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» пройдет в Республике Беларусь с 10 декабря 2018 года по 11 января 2019 года в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2018 года № 754 «О проведении новогодней благотворительной акции «Наши дети».

Утвержден состав оргкомитета по проведению мероприятий в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети», который возглавил Заместитель Премьер-министра Беларуси Игорь Викторович Петришенко.

Во время акции представители исполнительной и распорядительной власти, депутатского корпуса, общественных объединений, профсоюзных организаций посетят детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравят детей с Новым годом и Рождеством, вручат им подарки, помогут в решении проблем.

27 декабря состоится центральное событие акции — новогодний праздник во Дворце Республики, в котором примут участие более 2000 детей из всех регионов страны:

учащиеся - победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, лидеры детских общественных объединений и организаций, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, семей беженцев и другие.

В состав делегации Минской области войдут 300 детей в возрасте 8-14 лет.

28 декабря 2018 года и 3 января 2019 года 50 учащихся Минской области будут приглашены на новогоднее мероприятие во Дворец Независимости в г. Минске.

Согласно решению Минского облисполкома от 9 ноября 2018 года № 967 «О проведении новогодней благотворительной акции «Наши дети» во всех районах Минской области и г. Жодино планируется провести более 600 новогодних массовых мероприятий с участием представителей власти, кураторов социальной сферы из числа сотрудников облисполкома, депутатов, представителей общественных объединений и профсоюзных организаций.

Утверждены графики проведения областных и районных новогодних праздников для детей, которые пройдут в учреждениях образования, культуры, социальной защиты, спорта Минщины.

В рамках акции 10 декабря будет открыт детский сад на 150 мест в деревне Копище Минского района.

28 декабря 2018 года в г. Молодечно пройдет областной благотворительный новогодний праздник с участием председателя Минского облисполкома, на который будут приглашены более 800 учащихся области из числа детей-сирот, детей-инвалидов, лучших спортсменов, победителей олимпиад, активных членов школьного самоуправления, волонтеров, лидеров общественных организаций.

Утвержден план подготовки и проведения областного благотворительного праздника, создан организационный комитет.

Новогоднее мероприятие в г.Молодечно станет центральным событием акции «Наши дети» в Минской области. Для участников праздника подготовят театрализованное сказочное представление во Дворце культуры. На приобретение декораций направлено более 9 тыс. рублей.

Ключевая идея областного мероприятия – Год малой родины. Этому будут посвящены многочисленные площадки во Дворце культуры г. Молодечно и на территории вокруг учреждения.

Каждый район Минщины представит лучшие экспонаты для игры-выставки «Шахматная феерия». Будут организованы интерактивные площадки с использованием современных технических средств «Безопасный Новый год» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, основам безопасности жизнедеятельности; пройдут занимательные квесты, игры и состязания.

Впервые планируется организовать массовое костюмированное шествие Дедов Морозов, Снегурочек, иных сказочных персонажей, в котором примут участие более 400 человек из всех районов области и г. Жодино.

Посетят участники мероприятия дом Деда Мороза, который откроется в рамках акции.

В рамках акции праздничные мероприятия пройдут в каждом учреждении образования: в школах, лицеях, колледжах, детских садах, центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, центрах дополнительного образования, социально-педагогических центрах, интернатах, детских домах семейного типа. Участниками акции станут более 200 тысяч учащихся области.

Особое внимание будет уделено детям, находящимся на государственном обеспечении в детских социальных приютах, проживающим совместно с родителями в общежитиях, детям из многодетных, неполных семей, детям-сиротам.

22 декабря в Минском областном кадетском училище состоится традиционный Кадетский бал с участием представителей Минского облисполкома, силовых ведомств.

Главным управлением по образованию облисполкома совместно с Национальным Олимпийским комитетом впервые организовано участие воспитанников Радошковичской школы-интерната и Руденской вспомогательной школы-интерната в Олимпийской елке, которая пройдет 26 декабря с приглашением именитых спортсменов.

27 декабря учащиеся Минской области смогут посетить республиканскую Пионерскую елку.

3 и 4 января в малом зале Дворца Республики пройдут дни Минской области. Около 2 тыс. ребят увидят представление «Как стать Снегурочкой».

11 января будут подведены итоги областного конкурса «Ученик года».

По инициативе Минского облисполкома родителям учащихся, достигшим высоких достижений в учебе, спорте, общественном движении, волонтерской деятельности, творчестве в рамках акции «Наши дети» будут направлены Благодарственные письма.

Активное участие в акции «Наши дети» принимают профсоюзные организации области.

28 декабря 2018 года в Республиканском Дворце культуры ветеранов в рамках ежегодной благотворительной акции «Профсоюзы – детям» Минским областным объединением профсоюзов планируется проведение областного благотворительного новогоднего праздника для 420 детей из многодетных и малообеспеченных семей из всех регионов Минской области.

Областными (городскими) организациями отраслевых профсоюзов планируется провести более пятидесяти благотворительных профсоюзных новогодних представлений на базе Республиканского Дворца культуры профсоюзов, Дворца культуры ветеранов, концертного зала «Минск», Минск-арена, Белгосцирка, Чижовка-арена, Белорусского государственного академического музыкального театра, Дворца Республики, на которые будут приглашены более семи тысяч детей Минской области.

Всеми районными объединениями профсоюзов области с 20 декабря 2018 года по 7 января 2019 года организуются благотворительные новогодние праздники «Профсоюзы – детям», в которых примут участие более 9 тысяч детей.

Особое внимание будет уделено подшефным школам-интернатам, детским домам и социальным приютам, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с особенностями психофизического развития.

В этот период будет проведено более двух тысяч детских утренников на предприятиях и в организациях области с вручением сладких подарков.

Делегации областных комитетов отраслевых профсоюзов посетят 29 специализированных детских подшефных учреждений.

В учреждениях системы социальной защиты пройдут мероприятия, посвященные новогодним и рождественским праздникам: новогодние концерты, спектакли, благотворительные акции.

Воспитанники Червенского дома-интерната для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития в рамках акции «Наши дети» 8 декабря 2018 года приняли участие в Инклюзивном балу во Дворце детей и молодежи г. Минска.

Планируется посещение проживающих дома-интерната представителями благотворительного фонда «Спирос» им. А.Тихановича, управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по г. Минску, общественных объединений, волонтеров.

В стационарных учреждениях для престарелых и инвалидов пройдут новогодние концерты, спектакли, благотворительные акции.

Справочно.

В Копыльском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов состоится новогоднее представление «Новый год в кругу друзей», в Стародорожском доме-интернате – «Святочные посиделки», в Николаевщинском доме-интернате для ветеранов войны, труда и инвалидов» – новогодний спектакль, рождественская программа от волонтерских отрядов Центра творчества детей и молодежи г. Столбцы.

В каждом районе и г.Жодино пройдут новогодние мероприятия для детей из 17 тысяч многодетных семей Минской области с вручением сладких подарков.

В период зимних каникул для детей и подростков в рамках акции «Наши дети» во всех регионах Минской области планируется проведение спортивных праздников на базах физкультурно-оздоровительных центров, городских катков и хоккейных коробок.

В преддверии открытия отделения футбола в филиале учреждения образования «Плещеницкая государственная областная средняя школа – училище олимпийского резерва» в г. Борисове в рамках акции пройдет встреча руководства и ведущих игроков футбольного клуба «БАТЭ» с юными футболистами детско-юношеских спортивных школ г. Борисова.

По инициативе Минского облисполкома впервые будет проведен конкурс на лучшее оформление центральной елки района и г. Жодино. Разработан проект положения с критериями оценки, предлагается три призовых места.

Все учреждения социальной сферы включились в конкурсное движение по оригинальному оформлению своих объектов: административных зданий, школ, детских садов, больниц, учреждений культуры, социальной защиты. В каждом районе должны быть выделены и отмечены самые оригинальные идеи.

В рамках акции «Наши дети» запланировано развернуть широкую пиар-кампанию по освещению новогодних праздничных событий: все печатные и электронные средства массовой информации будут задействованы в полном объеме.

На «Минской волне», в региональных телестудиях планируется организация прямых включений-интервью с работниками идеологической вертикали, культуры, молодежи, образования и иными лицами, задействованными в организации и проведении новогодних мероприятий.

Не останутся без внимания дети, находящиеся в период акции на лечении в стационарных учреждениях здравоохранения. Радость и новогоднее настроение им подарят волонтеры «Детского фонда», «Красного Креста», учреждений образования всех районов области.